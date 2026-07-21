Christiane Endler protagoniza campaña “The Greats” y proyecta un futuro “gigante” para el fútbol femenino

Christiane Endler, arquera y capitana de la Selección Chilena de Fútbol Femenino y portera del Olympique Lyonnais, es una de las protagonistas de la campaña global de American Eagle “The Greats”, que reúne también a figuras como Ronaldinho Gaúcho, Santiago Giménez, Richard Ríos y al artista Lunay. En el marco de la campaña, Endler concedió una entrevista donde repasa su rol en el crecimiento del fútbol femenino, su vínculo con la marca de moda y su forma de vestir dentro y fuera de la cancha.

“Para mí es un honor poder participar y que se considere mi carrera para una campaña tan importante, con rostros reconocidos en el fútbol”, cuenta Endler sobre su colaboración en la campaña. “La grandeza es luchar por cumplir tus sueños, esforzarte por cumplir tus objetivos. Creo que va mucho más allá de los títulos o de las copas que uno pueda tener, habla de la constancia y disciplina con la que uno trabaja y lo profesional que uno es”.

Bajo el concepto de la “AE Greats Academy”, Endler se centra en la importancia del bienestar: “la preocupación que uno debe tener fuera de la cancha con la nutrición, la recuperación y todo el contexto exterior. Entonces, espero que se lleven eso, que vean la campaña que está muy linda y que la disfruten tanto como yo”, explica la jugadora del Olympique Lyonnais de Francia.

Christiane Endler y la transformación del fútbol femenino en Chile

“El futuro del fútbol femenino es enorme y me enorgullece haber sido parte del proceso de transformación que ha vivido este deporte”, asegura Endler. La portera recuerda que creció en un Chile donde las oportunidades para las mujeres en el fútbol eran muy limitadas. Hoy, destaca que ese escenario ha cambiado significativamente, con una mayor presencia de escuelas, academias y clubes que permiten a niñas y jóvenes desarrollarse en esta disciplina.

Respecto de su aporte a este proceso, la arquera explica que una de sus principales motivaciones es generar más espacios para las nuevas generaciones. “Con las academias que tengo en Chile, esa es mi idea: que puedan jugar, disfrutar del deporte, mantenerse activas y compartir con sus compañeras. Ojalá existiera mucho más deporte en Chile, especialmente a edades tempranas”, señala.

Endler también destaca el impacto que el deporte tiene en la formación de las personas. “Creo que el deporte entrega muchos valores y que, poco a poco, hemos ido construyendo este avance en el fútbol femenino en Chile. Lo más importante ha sido abrir puertas para que más niñas puedan llegar a Europa y tener oportunidades similares a las que tuve yo”, concluye.