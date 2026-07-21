Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Julio de 2026


Clases siguen suspendidas en comunas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y RM

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.

Nacional

El Ministerio de Educación informó que, debido a las dificultades generadas a causa de las precipitaciones, este martes 21 y mañana miércoles 22 de julio se suspenderán las clases en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

También habrá suspensión de actividades lectivas este martes 21 de julio en las provincias de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera), en Atacama.

En el caso de la Región de Valparaíso se aplicará la misma medida durante este martes 21 de julio en las provincias de Petorca (comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar) y Marga Marga (comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache).

En la Región Metropolitana también se suspenderán las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo también martes 21 de julio.

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.

Entradas relacionadas:

Claves:

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Andy Burnham se estrena como Primer Ministro y anuncia eliminación del IVA a las tarifas eléctricas
post-title
Mauricio Daza por acuerdo entre la Fiscalía y Manuel Guerra: “Nuestro país no aguanta otro episodio de impunidad grotesca”
post-title
"Estamos apelando a la cordura": Colegio de Matronas advierte que proyecto "Escucha su corazón" es "casi una tortura"
post-title
El Mundial de Trump: el espectáculo que expuso las fracturas y contradicciones de Estados Unidos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X