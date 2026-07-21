Clases siguen suspendidas en comunas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y RM

El Ministerio de Educación informó que, debido a las dificultades generadas a causa de las precipitaciones, este martes 21 y mañana miércoles 22 de julio se suspenderán las clases en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

También habrá suspensión de actividades lectivas este martes 21 de julio en las provincias de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera), en Atacama.

En el caso de la Región de Valparaíso se aplicará la misma medida durante este martes 21 de julio en las provincias de Petorca (comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar) y Marga Marga (comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache).

En la Región Metropolitana también se suspenderán las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo también martes 21 de julio.

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.