El método CALMA: una guía sencilla para acompañar a las familias en tiempos de crisis

Cuando ocurre una emergencia o un desastre, es natural que las personas busquen respuestas inmediatas para aliviar el miedo, la incertidumbre y el impacto emocional. Sin embargo, en esos momentos no siempre se necesitan grandes discursos, sino acciones simples que permitan recuperar la sensación de seguridad. En ese contexto, el Método CALMA, desarrollado por Arnaldo Canales, ofrece una pauta práctica que integra principios de educación emocional, intervención en crisis y Primera Ayuda Psicológica. Aunque no constituye un modelo clínico científicamente validado, resume recomendaciones ampliamente respaldadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud para orientar a las familias.

El primer paso es Cuidar la seguridad. Antes de intentar contener las emociones, es indispensable asegurar que las necesidades básicas estén cubiertas: alimentación, abrigo, descanso, medicamentos, contacto con seres queridos y un lugar seguro. Resulta difícil pedir calma cuando el cuerpo continúa enfrentando hambre, frío o peligro.

El segundo componente invita a Acoger lo que la persona siente. Escuchar sin juzgar, sin apresurar y sin exigir que relate lo ocurrido es una forma poderosa de acompañar. Cada persona procesa una experiencia traumática a su propio ritmo, y la escucha respetuosa suele ser más valiosa que cualquier consejo inmediato.

La tercera recomendación es Limitar rumores e imágenes. En la era de la sobreinformación, la exposición permanente a noticias, videos e imágenes del desastre puede intensificar el estrés, especialmente en niños, quienes muchas veces interpretan la repetición de las imágenes como si el evento estuviera ocurriendo una y otra vez. Informarse a través de canales oficiales y en momentos específicos del día contribuye a disminuir la ansiedad.

El cuarto principio propone Mantener rutinas posibles. Aunque la vida haya cambiado de forma repentina, conservar horarios de alimentación, sueño, higiene, medicamentos o espacios de encuentro familiar ayuda a recuperar una sensación de orden y previsibilidad. Incluso pequeñas rutinas pueden convertirse en un importante factor de protección emocional.

Finalmente, el método recuerda la importancia de Activar las redes de apoyo. La recuperación no depende únicamente del esfuerzo individual. Familiares, vecinos, amigos, instituciones y organizaciones pueden colaborar con transporte, alimentación, alojamiento, cuidado infantil, trámites o simplemente ofreciendo una escucha cercana. La evidencia demuestra que contar con apoyo social favorece una mejor recuperación después de una emergencia.

En tiempos difíciles, la calma no significa negar el dolor ni minimizar las pérdidas. Significa construir, paso a paso, las condiciones para que las personas puedan sentirse nuevamente seguras, escuchadas, informadas, organizadas y acompañadas. A veces, esos cinco gestos sencillos pueden marcar una diferencia significativa en el proceso de recuperación de una familia.