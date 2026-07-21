"En los próximos días": Gobierno da luces sobre realización de conciertos de BTS en el Estadio Nacional

La definición sobre la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional se conocerá “en los próximos días“, según informó el subsecretario del Deporte, Andrés Otero. La autoridad explicó que el proceso de evaluación se ha retrasado debido a la entrega tardía de los antecedentes técnicos solicitados a la productora a cargo del evento.

La autoridad señaló que los informes requeridos a DG Medios fueron ingresados recién la semana pasada, lo que postergó el análisis que desarrolla el Ministerio del Deporte junto al Instituto Nacional de Deportes (IND). A ello se sumó la contingencia provocada por el sistema frontal que afecta al país, situación que también incidió en los plazos de revisión.

“Están siendo evaluados y nos tienen en las condiciones de en los próximos días confirmar una definición final respecto de este concierto“, indicó Otero tras participar en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas.

El subsecretario sostuvo que la evaluación considera aspectos relacionados con el montaje del escenario, las cargas estructurales, las medidas de protección de la cancha y el impacto que podría tener el espectáculo sobre la infraestructura del principal recinto deportivo del país.

“Para nosotros como Ministerio del Deporte es un desafío poder hacer coexistir la actividad deportiva, que es muy importante, con la cultura“, enfatizó Otero.

La revisión de los antecedentes se da luego de que la productora presentara nueva documentación para responder a las observaciones formuladas por el Ministerio del Deporte y el IND, en medio del debate sobre las condiciones necesarias para realizar espectáculos de gran convocatoria sin afectar el uso deportivo del recinto.

Mientras continúa el análisis, el Ejecutivo insistió en que la decisión será comunicada una vez concluida la revisión de todos los informes técnicos.