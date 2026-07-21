Inti-Illimani camino a los 60 años: "Cuando empecemos solo a cantar lo que ya fue, será momento de colgar los botines"

Con un nuevo álbum de estudio, un concierto en el Teatro Caupolicán y un proyecto pensado para mirar hacia el futuro, Inti-Illimani, banda fundamental de la música chilena, comenzará el próximo 7 de agosto la celebración de sus 60 años de trayectoria. Es en ese contexto que la agrupación conversó con Radio Universidad de Chile sobre el proceso creativo detrás de “Caminos“, un disco compuesto íntegramente por canciones originales y que, aseguran, refleja el buen momento artístico que atraviesa el conjunto.

En concreto, son diez composiciones inéditas creadas por integrantes de la banda. Algo que los propios músicos describen como un hito dentro de su extensa discografía, que a la fecha supera ampliamente las quinientas canciones.

“Yo siempre he dicho que el momento en que nosotros empecemos solamente a cantar lo que ya fue, sería el momento de colgar los botines. Pero la composición, la idea de lanzar estas propuestas musicales que a nosotros nos gustan, y lo más importante, que también le gustan al público, es un compromiso de que hay Inti para mucho rato”, afirmó Marcelo Coulon, reafirmando así la vocación creativa del grupo.

En esa misma línea, el músico explicó que el disco fue construido de manera colectiva, como un verdadero taller creativo. “Dadas las composiciones que iban llegando, se podía intervenir, cambiar una palabra, un giro melódico. Así se fue dando este trabajo, del que de verdad estamos muy, muy contentos”, compartió sobre el proceso.

Al respecto, David Azán expresó que uno de los aspectos más importantes del proceso fue constatar el momento humano que vive la agrupación, un elemento que terminó reflejándose en las nuevas canciones.

“Como grupo estamos pasando por un muy buen momento, uno que es vital para que los grupos funcionen. Hay mucha confianza, mucho cariño, nos tenemos harto respeto. Entonces, cuando se cumplen todos esos factores, no es difícil trabajar. Nos fluyó”, comentó el músico, agregando que cada composición fue pensada considerando las características de quienes la interpretarían.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Uno conoce a los jugadores de su equipo. Este es uno que tiene jugadores para todas las posiciones: el que hace el gol, el defensa. Como equipo estamos funcionando muy bien, así que ha sido un placer hacer este disco”, sostuvo.

Asimismo, destacó la diversidad musical presente en el álbum. “El grupo es súper ecléctico y la música que viene en ‘Caminos’ también lo es. Quienes hacemos canciones sabemos quién la va a cantar, a quién le puede quedar mejor, porque uno conoce las voces, los timbres y las capacidades de cada integrante”, explicó.

Sobre los orígenes de este trabajo, César Jara reveló que la idea de crear un nuevo disco surgió cuando comenzaron a proyectar cómo conmemorar las seis décadas de historia del grupo. “Miramos el calendario y dijimos: ‘Quedan dos años para cumplir sesenta años’. Es demasiado importante como para esperar simplemente prender las velitas de la torta y cantar ‘Feliz cumpleaños’. Hagamos algo más”, recordó el artista.

Ese fue el punto de partida para el nacimiento de un proyecto de largo plazo que incluía nuevas composiciones y una reflexión sobre el recorrido del conjunto. “Hagamos un disco de canciones, algo que no hacíamos hace tiempo. La primera canción que compusimos fue ‘Caminos’. El texto intenta autorrevisarnos y autodefinirnos en este trayecto de los sesenta años”, reveló en torno al proceso.

Jara también relató cómo la canción terminó encontrando su cierre de manera casi espontánea durante un ensayo: “Estábamos trabajando esa canción, que no tenía un final. Entró Efrén y empezó a cantar un suyere, un canto tradicional de la cultura afrocubana dedicado a Eleguá. Nos dijo: ‘Esto podría ser’, porque Eleguá es el santo de los caminos, el que abre los caminos. Ahí tuvimos la sensación de que se cerró todo el círculo”.

El desafío de presentar canciones nuevas

El concierto del próximo 7 de agosto en el Teatro Caupolicán será el punto de partida de las celebraciones por los 60 años del grupo y combinará las nuevas composiciones con los clásicos que han acompañado a varias generaciones.

Sin embargo, Coulon comentó que existe una tensión permanente entre lo que espera el público y lo que buscan mostrar los artistas. “Queremos compartir con el público esa maravillosa y eterna contradicción que tiene el artista con su público: que el público quiere escuchar las canciones viejas y el artista quiere mostrar las canciones nuevas”, comentó.

Precisamente por ello, la agrupación decidió publicar el disco antes del concierto. “La idea de lanzar el disco antes es para que la gente lo escuche y después lo reconozca en el concierto“, afirmó el artista.

Por su parte, César Jara explicó que también registraron el proceso creativo mediante bitácoras audiovisuales para acercar las nuevas canciones al público. “Eso también va compartiendo elementos de las canciones nuevas, que las vuelven más cercanas”, indicó.

Retomando la retrospectiva que implica homenajear las seis décadas de la banda, David Azán, el integrante más reciente de Inti-Illimani, reflexionó sobre el significado de incorporarse a una agrupación con sesenta años de historia. “Es una gran responsabilidad pertenecer a una institución tan importante y transversal dentro de nuestro patrimonio inmaterial“, sostuvo.

De hecho, el músico afirmó que el desafío es proyectar el legado del conjunto más allá de quienes hoy lo integran. “No pasa por las personas. Hoy somos un grupo como Inti-Illimani; mañana quizás pasarán otros integrantes, y bienvenido sea. Ojalá lo tomen con la responsabilidad necesaria para llevar este proyecto con el cariño con que todos nosotros lo hemos hecho”, expresó.

En tanto, el artista resumió el significado que tiene para él formar parte de la agrupación: “Yo nací escuchando esta música, estudié escuchando esta música y después me veo haciendo esta música. Es un camino no soñado, pero sí muy trabajado. Al final, sientes que estás haciendo algo que vienes haciendo toda la vida”.