Karla Rubilar y proyecto "Escucha su corazón": "Trata de disfrazar el intento de derogar la ley de tres causales"

La exministra Karla Rubilar advirtió que el proyecto “Escucha su corazón” podría generar una fisura profunda en el oficialismo si el Ejecutivo decide patrocinarlo

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también doctora fue tajante: “Si esto inicia su discusión y tuviera en su momento un patrocinio del Ejecutivo, va a ser un problema dentro del sector, indudablemente. Esto va a ser muy complejo, no solamente con el sector internamente —porque vamos a ser muchos los que vamos a salir a defender esta ley y a las mujeres que están detrás—, sino también por la confianza que la ciudadanía le va a tener al gobierno del Presidente Kast. No hay nada más valioso, y tampoco nada más fácil de perder, que la confianza”.

No obstante, Rubilar recordó que el Ejecutivo dio por cerrada la discusión del aborto. “Entiendo, por supuesto, que existe una autonomía parlamentaria y diputados pueden presentar mociones que pudieran buscar retroceder en esta materia, pero creo que es importante dejar bastante claro que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha dado este debate por zanjado”, dijo

En ese sentido, aseguró que espera que el Mandatario mantenga esa postura “más allá de los inconvenientes que pudiera generarle con parlamentarios de su mismo sector”.

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La exsecretaria de Estado cuestionó a los legisladores oficialistas que impulsan la iniciativa. “Si bien existe autonomía parlamentaria y cualquier diputado o senador puede presentar un proyecto de ley, también es cierto que cuando el Gobierno toma una postura de no innovar, cualquier iniciativa en esta materia genera este revuelo y esta conversación”, afirmó.

“¿Por qué parlamentarios que apoyan a un Gobierno, que ha tomado una decisión de no innovar, ponen en entredicho o en un problema mayor a su propio gobierno?”, cuestionó.

Sobre el proyecto en sí, Rubilar lo calificó como un retroceso encubierto. “Es una obligación para el médico ofrecer escuchar los latidos y es una obligación finalmente para la mujer o la niña escucharlos, porque de lo contrario no van a poder acceder a esta interrupción que ya estará garantizada por ley. Si eso no es un retroceso, la verdad es que no sé lo que es”, indicó.

La exministra afirmó que el proyecto significa en la práctica una imposición, y que detrás de esta iniciativa “hay una forma al parecer encubierta de querer derogar la ley de interrupción del embarazo en tres causales”.

Rubilar destacó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales —conocida como Ley IVE— y recordó que le “tocó ser el único voto de derecha a favor en la Cámara de Diputados”. Afirmó que no apoyó la iniciativa desde un inicio, sino que se formó una opinión “después de escuchar a muchos expertos, a muchos académicos, leer legislación comparada, pero sobre todo escuchar a las mujeres que habían vivido alguna de las tres causales”.

“Es muy doloroso tener que ver a mujeres que han tenido que salir a alzar la voz, que han vivido el calvario, el infierno o el dolor de tener que pedir poder utilizar alguna de las tres causales (…). Mujeres que han tenido que escuchar de un médico que su bebé, que han esperado, que han anhelado, no va a seguir viviendo, que no es viable (…) o una mujer, principalmente niñas, que sufren una violación. Y en el caso de las niñas habitualmente de alguien que debería haberlas protegido, de un familiar, un padre, un abuelo, etcétera”, agregó.

Cuestionó que “esas causales tan dolorosas son las que hoy día un proyecto de ley quiere poner en cuestión obligando a escuchar los latidos de un corazón en estas circunstancias, tratando de disfrazarlas de consentimiento informado, tratando de disfrazar esto que es finalmente modificar o intentar derogar la ley de tres causales“.

La exministra también se refirió al llamado del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien instó al Ejecutivo a retomar la agenda valórica. Rubilar insistió en que las tres causales ya se legislaron y que el compromiso del actual Gobierno es no innovar en esta materia. “Yo creo que ese es finalmente el eje central de esta discusión”, aseguró.

Sobre el contexto comparado, Rubilar señaló que medidas de este tipo se adoptaron en países donde existe aborto libre, pero insistió en que ese no es el caso de Chile. “Yo pudiera entender que hay personas que legítimamente creen que este es un mecanismo para, en ese contexto de aborto libre, hacer cambiar la opinión de una mujer, pero no estamos hablando de aborto libre en Chile y todos lo sabemos”, planteó.

La doctora agregó que “no hay problema” con la decisión voluntaria de escuchar los latidos, “el problema es que obligan al médico y obligan a la mujer a tener que escucharlo, porque de lo contrario no existirá esta prestación de salud que está garantizada por ley”.

En tanto, Rubilar manifestó su esperanza de que el Gobierno mantenga la postura de la ministra de la Mujer, Judith Marín, y no abra una discusión que, a su juicio, ya quedó zanjada por la ley y por la palabra del Mandatario.