La LNB se prepara para una "Semana de Clásicos" en el Torneo Clausura 2026

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) se alista para vivir una de las semanas más atractivas de la temporada. La Semana 3 del Torneo Clausura de la Liga CHERY by Cecinas Llanquihue 2026 tendrá como protagonistas a tres de los enfrentamientos más tradicionales del básquetbol chileno, junto a una cartelera de partidos que reunirá a los principales equipos del campeonato.

Pese al intenso frente meteorológico que afectó a gran parte del territorio nacional durante el último fin de semana, la competencia logró desarrollarse prácticamente con normalidad gracias al esfuerzo de los clubes y la organización. Solo dos encuentros debieron ser reprogramados: Español de Talca ante Municipal Puente Alto, que quedó fijado para el jueves 6 de agosto a las 19:30 horas, y el duelo entre Universidad Católica y Colegio Los Leones, cuya nueva fecha y horario serán informados próximamente.

La acción de la Semana 3 comenzará con uno de los partidos más esperados del calendario: el Clásico Chilote entre ABA Ancud y Club Deportes Castro. Ambos equipos llegan con estilos diferentes, pero con una rivalidad histórica que promete un encuentro de alto nivel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #LNBChile 🏀🇨🇱 (@chilelnb)

Mientras Ancud buscará imponer su capacidad ofensiva liderada por el base Franco Morales, Castro intentará contener el ataque rival mediante una defensa sólida en la zona interior, donde espera ser protagonista su nuevo refuerzo extranjero, el pívot Chandler Collins.

La jornada continuará con el Clásico Moderno entre Colegio Los Leones de Quilpué y Universidad de Concepción, dos equipos acostumbrados a disputar instancias decisivas de la LNB y que han protagonizado duelos muy parejos en los últimos años.

El antecedente más reciente favorece al conjunto de la Región de Valparaíso, que derrotó a la UdeC en las semifinales de conferencia del Torneo Apertura 2026, en un emocionante quinto partido que definió al segundo finalista de la competencia, con triunfo por 78-79 para los quilpueínos.

El cierre de la jornada de clásicos llegará desde el sur del país con el tradicional Clásico Valdiviano entre CD Valdivia y CD Las Ánimas. Ambos elencos comparten ciudad, gimnasio y una histórica rivalidad en la denominada capital del básquetbol chileno, por lo que se espera un duelo equilibrado y cargado de intensidad.

Cartelera de Clásicos – Semana 3 LNB 2026

ABA Ancud vs. CD Castro

Miércoles 22 de julio – 21:30 horas

Transmite: TNT Sports

Miércoles 22 de julio – 21:30 horas Transmite: Colegio Los Leones vs. Universidad de Concepción

Jueves 23 de julio – 20:30 horas

Transmite: Canal CDO

Jueves 23 de julio – 20:30 horas Transmite: CD Valdivia vs. CD Las Ánimas

Domingo 26 de julio – 20:30 horas

Transmite: Canal CDO

Además de los tres clásicos, la programación contempla una serie de encuentros durante toda la semana, con partidos en distintas ciudades del país:

Miércoles 22 de julio

CD ABA Ancud vs. CD Castro — 21:30 horas (TNT Sports)

Jueves 23 de julio

Colegio Los Leones vs. CD UdeC — 20:30 horas (CDO)

CSD Colo Colo vs. Municipal Puente Alto — 20:30 horas (BP)

Viernes 24 de julio

CD UdeC vs. CD Español Talca — 20:00 horas (BP)

Puerto Montt Basket vs. CD ABA Ancud — 20:30 horas (BP)

Sábado 25 de julio

CD Las Ánimas vs. CD Español Osorno — 19:30 horas (BP)

Municipal Puente Alto vs. Universidad Católica — 20:00 horas (BP)

Puerto Varas Basket vs. CD Valdivia — 20:30 horas (CDO)

Domingo 26 de julio