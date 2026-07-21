La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Después de un receso por la Copa de la Liga y Copa Chile, este fin de semana regresa la acción por el Campeonato Nacional con el inicio de la segunda rueda.

Todo arrancará el viernes con el partido entre Unión La Calera y Everton, a las 18:00 horas en el Nicolás Chahuán, mientras que más tarde, a las 20:30, el líder Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el estadio Monumental.

En tanto, el sábado destaca el cotejo donde Universidad Católica recibirá a Deportes La Serena, a las 20:00 horas en el Claro Arena.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile visitará a Audax Italiano, a las 17:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Esta es la programación completa de la 16° fecha del Campeonato Nacional:

Viernes 24 de julio

18:00 horas, Unión La Calera vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán.

20:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Limache, estadio Monumental.

Sábado 25 de julio

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas, Huachipato vs. Cobresal, estadio Huachipato.

20:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes La Serena, Claro Arena.

Domingo 26 de julio

15:00 horas, Ñublense vs. Palestino, estadio Nelson Oyarzún.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Chile, estadio Bicentenario de La Florida.

20:30 horas, Deportes Concepción vs. O’Higgins, estadio Ester Roa.