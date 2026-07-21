Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Julio de 2026


Megarrefoma supera tercer trámite: Cámara aprueba modificaciones del Senado y envía un artículo a comisión mixta

La iniciativa fue despachada luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la norma que se refiere a la exención de contribuciones quedó como la única norma pendiente.

La iniciativa fue despachada luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la norma que se refiere a la exención de contribuciones quedó como la única norma pendiente.

Política

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las modificaciones introducidas por el Senado al Plan de Reconstrucción Nacional —conocido como la megarreforma—, salvo la norma que establece las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, la única disposición que deberá ser resuelta en una comisión mixta.

Durante la votación, diputados de oposición realizaron reserva de constitucionalidad respecto de 12 artículos aprobados por el Senado, dejando abierta la posibilidad de recurrir posteriormente al Tribunal Constitucional.

Además, el artículo 35 no alcanzó el quórum calificado requerido para su aprobación, por lo que esa disposición no fue ratificada por la Cámara. Dicha disposición se refiere a las compensaciones a municipios por la exención de contribuciones, y se convirtió en la única norma que deberá ser resuelta en una comisión mixta.

La discusión estuvo marcada por el enfrentamiento entre oficialismo y oposición sobre los efectos de la reforma, mientras el Ejecutivo defendió el proyecto como una herramienta para impulsar la inversión, el crecimiento económico y el proceso de reconstrucción.

Concluida la votación, el proyecto continuará su tramitación legislativa con las materias que deberán ser resueltas por una comisión mixta antes de su despacho definitivo.

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