Nuevo balance del sistema frontal: reportan 10 fallecidos y más de 2 mil 200 damnificados

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron este martes por la mañana un nuevo balance del sistema frontal, en el que informaron que hasta el momento se han registrado 10 personas fallecidas, 16 lesionados y dos mil 281 damnificados.

El subsecretario Pávez partió el balance señalando que durante la noche del lunes, se registraron intensas precipitaciones en la provincia de Huasco, Coquimbo y la Región de Valparaíso.

“De acuerdo a las mediciones, en Santo Domingo cayeron 61 milímetros, en San Antonio 44 milímetros, en Panquehue 40 milímetros, en La Serena 36 milímetros, en Viña del Mar 23 milímetros y en Freirina 18,9”, indicó Pavez.

El subsecretario informó que debido a las fuertes lluvias y a la dificultad en los traslados, este martes las clases estarán suspendidas en las provincias de Huasco y Copiapó, la Región de Coquimbo, las comunas de San José de Maipo y Til Til en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso continental, que se sumó durante las últimas horas.

Pavez además se refirió a la situación del suministro eléctrico y de agua potable. Actualmente, 98,6% de los clientes a nivel país se encuentra con suministro eléctrico, mientras que 118 mil 905 personas aún no tienen disponible el servicio.

En tanto, respecto al suministro de agua potable, las autoridades dieron cuenta de que 155 mil personas se encuentran sin servicio -la mayoría de ellas en la Región de Coquimbo- y que en razón de ello, se han dispuesto 100 puntos de suministro en la conurbación La Serena-Coquimbo y 50 puntos en Ovalle.

Por su parte, la directora del Senapred, Alicia Cebrián, detalló que las personas damnificadas llegaron a las dos mil 281, “concentradas principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Bío Bío”, las albergadas a 1031 y las aisladas a 104 mil 271.

Sobre dicho grupo, Cebrián precisó que “el aislamiento es una condición circunstancial, en la medida en que se logre llegar a ciertas localidades, reponer algún camino o que baje el cauce de algunos ríos. Esa condición se va levantando, por eso este número es tan dinámico en relación a los distintos informes”, explicó.