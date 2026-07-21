Oposición ingresa primer requerimiento por la megarreforma al TC: "Está en sus manos el destino de nuestra democracia"

Si bien anunciaron más temprano que postergarían la presentación de sus requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), este martes la oposición ingresó una de las tres acciones con las que impugnan el proyecto de megarreforma del Gobierno.

El documento, ingresado durante la votación de la iniciativa en la Sala de la Cámara Baja, fue firmado por diputados y senadores desde la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC), y se centra en los artículos 29 y 38 del proyecto de Reconstrucción Nacional referidos a la invariabilidad tributaria.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, recalcó que el requerimiento fue presentado por el conjunto de la oposición y que con él se busca “frenar esta megarreforma, este mal proyecto para Chile”. “Decirle a las ministras y ministros del Tribunal Constitucional que en sus manos está el destino de nuestra democracia”, agregó.

En esa misma línea, el parlamentario sostuvo que tanto la invariabilidad tributaria como algunas normas medioambientales “sin duda alguna, vulneran principios constitucionales y democráticos que son esenciales para las bases de nuestro país, para las bases de entendimiento de nuestra democracia y amarran de manos por muchos años a los próximos gobiernos, a las próximas legislaturas, estableciendo grupos privilegiados en nuestro país y desfavoreciendo a las grandes mayorías”.

A juicio de Soto, los argumentos presentados, “después de un largo trabajo con un grupo de expertos constitucionales muy responsables, serios y respetados, sin duda que son argumentos viables, son robustos”.

Desde el oficialismo, criticaron la presentación del requerimiento. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, instó a los partidos de izquierda a que “cambien su actitud” y a que se conviertan en “interlocutores válidos” para el Gobierno.

“En la Cámara de Diputados presentaron más de mil indicaciones y en el Senado llegaron a un acuerdo para no cumplir y votarlo en contra. Ese no es el tipo de oposición que Chile necesita. El Gobierno necesita un interlocutor en la izquierda y pareciera que no lo hay”, afirmó Ramírez.

Cabe mencionar que el detalle sobre la presentación ante el Tribunal Constitucional fue dado a conocer el lunes por los presidentes de los partidos de oposición. Los líderes del progresismo informaron que serán tres requerimientos —dos a través del Senado y uno por la Cámara de Diputados— que pondrán en cuestionamiento la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria y algunas normas medioambientales.