Ponencias y experiencias sobre educación artística se presentarán en el VIII Seminario Internacional de Investigaciones sobre Arte y Educación

Abierto a todo público, el VIII Seminario Internacional de Investigaciones sobre Arte y Educación se realizará en la Sala Eloísa Díaz de la Casa de Bello (Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago) el jueves 23 de julio, de 9:00 a 16:30 horas. La cita organizada por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, contará con 13 expositores nacionales e internacionales, agrupados en tres mesas temáticas a lo largo de la jornada.

Como parte de la Mesa Ejecutiva de la Semana de la Educación Artística, la Universidad de Chile participa en esta conmemoración internacional. En ella, desde la mirada de la educación superior, organiza anualmente el Seminario de Investigaciones sobre Arte y Educación para entregar a la comunidad conocimientos sobre las problemáticas actuales y los desafíos futuros que emergen de los hallazgos científicos y de las experiencias docentes en el aula.

En palabras del Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, James McPhee, “la investigación es un componente fundamental para fortalecer la educación artística y proyectar su impacto en la sociedad. Desde hace ocho años, este seminario, impulsado por la Universidad de Chile, constituye un espacio de encuentro para compartir investigaciones, intercambiar experiencias y abrir nuevas perspectivas de reflexión, reafirmando nuestro compromiso con la generación de conocimiento al servicio del desarrollo educativo, cultural y social del país”.

En tanto, para el Director de Creación Artística de la Casa de Bello, Fernando Gaspar, “la evidencia científica muestra la relevancia de la educación artística en los contextos escolares. Una formación integral incluye aprendizajes y apreciaciones sensibles sobre la experiencia humana, lo que luego se traduce en una mejor convivencia. La Universidad de Chile sigue siendo un referente significativo para discutir, reflexionar y compartir tanto experiencias como hallazgos de investigación sobre este tema. Invitamos a toda la comunidad a asistir a este encuentro de relevancia en la materia, que anualmente convoca a especialistas y al público en general”.

El encuentro se iniciará a las 9:00 horas y se dará paso a la primera mesa de ponencias titulada “Exploraciones en torno a nuevos marcos teóricos de educación artística”, la que contará con las presentaciones de Rosario García-Huidobro, Macarena Rioseco, Gonzalo Pedraza y Franco Viola. Estará moderada por el Coordinador General de la Dirección de Creación Artística de la U. de Chile, Guillermo Jarpa.

Más tarde, y después de un servicio de cafetería en el receso, se retomará el encuentro con la segunda mesa “Convivencia y educación artística: metodologías, herramientas y prácticas para un territorio común”. Moderada por Marcela Palomé, representante del Departamento de Gestión Curricular de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, estará integrada por las exposiciones de Marisol Ramírez, Catalina Lagos, Mildred Donoso, Jesica Orellana y Laura Cornejo.

A cargo de cerrar este seminario, en la tercera y última instancia del seminario, se desarrollará la mesa llamada “Desarrollo de procesos y experiencias de educación artística en territorios”, moderada por la encargada nacional de Educación Artística del Ministerio de Educación, Bárbara Godoy. En ella estarán Paulette Beroíza, Enzo Lobos, Maribel González y Daniela Cobos, quienes expondrán antes del cierre. Además, estas ponencias contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh).

Con estas exposiciones, el VIII Seminario Internacional de Investigaciones sobre Arte y Educación espera volver a conectar con la comunidad en torno a la educación artística y aportar evidencias y experiencias significativas en este campo del conocimiento. La actividad está abierta al público, que podrá realizar su preinscripción mediante el formulario de asistencia habilitado para ello. Sin embargo, respetando el aforo de la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, quienes deseen asistir sin inscripción podrán hacerlo siempre y cuando haya disponibilidad de asientos en la jornada.