Presidente de la Conmebol adelanta un Mundial 2030 con 64 selecciones para celebrar el centenario

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reiteró su propuesta de que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, argumentando que la edición que conmemorará los 100 años de la Copa del Mundo representa una oportunidad única para ampliar la participación y convertir el torneo en una celebración global.

A través de su cuenta de X, el dirigente sostuvo que “el próximo se juega en casa” y destacó que la cita mundialista de 2030, que tendrá como sedes a Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Marruecos y Portugal, será “una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

La idea de Domínguez es que el certamen se amplíe de manera excepcional para esa edición, permitiendo una mayor presencia de selecciones y buscando que el fútbol tenga alcance en más regiones del mundo.

“Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente”, había señalado el presidente de la Conmebol durante una conferencia de prensa en noviembre del año pasado.

La propuesta del dirigente sudamericano busca elevar el número de participantes desde los 48 equipos aprobados por la FIFA para el Mundial de 2026 hasta un total de 64 selecciones para la edición del centenario, aunque la medida todavía debe ser evaluada por el organismo rector del fútbol mundial.

Domínguez también planteó que una decisión de esta magnitud debe abrirse a una discusión más amplia y no quedar limitada a un grupo reducido de dirigentes. “Este asunto no se puede quedar en manos de 40 personas, tiene que estar abierto al debate del mundo entero”, afirmó.