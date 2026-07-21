Radio Sala Master vuelve con conciertos icónicos y conversaciones inolvidables con lo mejor de la música chilena

Radio Sala Master inicia una nueva temporada, celebrando una vez más la riqueza y diversidad de la música chilena a través de conciertos emblemáticos y conversaciones profundamente emocionantes con algunos de los artistas más relevantes de nuestro país. Conducido por la locutora y ex productora de Sala Master, Paula Ruiz, se transmitirá simultáneamente por ambos medios universitarios a partir de este martes 21 de julio, a las 22:00 horas.

Cristián Pino, director del programa, comentó que “volver a Sala Master con una nueva temporada es un privilegio y un desafío igual de estimulante que el primer día. Seguimos siendo testigos de momentos musicales irrepetibles, donde los artistas se entregan al público con total sinceridad y esta nueva tanda de invitados promete dejar la misma huella que hemos construido anteriormente”.

El programa nació de la necesidad de dar un nuevo aire a un espacio con historia propia dentro de la radiodifusión chilena. Desde su primera temporada, Sala Master se propuso ir más allá del concierto televisado tradicional: cada capítulo combina una presentación en vivo con una conversación extendida, donde los artistas comparten no solo su música, sino también los procesos, dudas y aprendizajes detrás de cada canción. Ese formato híbrido, entre documental íntimo y sesión en vivo, es lo que ha consolidado al programa como una cita imperdible para el público interesado en la escena musical nacional.

En un encuentro inolvidable entre la historia y la innovación musical, esta nueva temporada del programa presentará, entre otros, artistas como Gepe, Cómo Asesinar a Felipes y Chinoy, quienes se suman a la larga lista de músicos que en temporadas anteriores, como Dulce y Agraz, Fakuta, De Kiruza y Saiko, encontraron en Sala Master un espacio distinto para mostrar su trabajo: un lugar sin el apuro de la televisión tradicional, donde la conversación y la música conviven.

De esta manera, la cuna de momentos cruciales en la evolución de la música chilena se convierte una vez más en un escenario de creación y reflexión, un punto de encuentro entre generaciones y una plataforma para los sonidos más actuales del país. Cada uno de estos artistas ofrecerá, además de sus conciertos, una mirada íntima a su proceso creativo, sus vivencias personales y la influencia de la música en su vida cotidiana.

En virtud de lo anterior, Alicia Scherson, directora de UChileTV, precisó que “Sala Master sigue siendo un lugar icónico de la escena musical nacional y, como canal, estamos felices de dar continuidad a este proyecto con una nueva temporada que vuelve a poner a los mejores conciertos de música chilena al centro de nuestra pantalla”.

Por su parte, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, destacó que “esta nueva temporada confirma que el trabajo colaborativo entre la Radio y el Canal sigue dando frutos. Ser el único medio con una sala de conciertos propia nos permite darle continuidad a una misión fundamental para nosotros: sostener a la Radio como un puente entre las audiencias y los músicos en su amplia diversidad”.

Las conversaciones con los artistas estarán cargadas de profundidad, revelando no solo el arte de la interpretación, sino también el significado de su música en la vida cotidiana y en la cultura chilena.

Ese ejercicio de conversación pausada, vuelve a ser el corazón del programa. La conducción de Paula Ruiz, sumada a su experiencia como productora del espacio, ha sido clave para sostener ese tono cercano, donde la entrevista no interrumpe la música, sino que la complementa.

El programa se transmitirá por las señales de UChileTV y Radio Universidad de Chile todos los días martes a las 22:00 hrs. Los capítulos también estarán disponibles en la señal de UChileTV y en las plataformas digitales de la estación, para que cada persona pueda revivir los conciertos cuando lo desee.