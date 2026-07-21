Sector agrícola acumularía pérdidas cercanas a los US$ 400 millones tras sistema frontal

El sistema frontal que afectó recientemente a la zona centro-sur del país dejó pérdidas económicas en el sector agrícola por cerca de US$ 400 millones, de acuerdo con un catastro elaborado por la consultora Colliers.

El informe, citado por Diario Financiero, detalló que los daños se concentraron en cultivos de trigo, avena y cebada, además de la infraestructura de riego, invernaderos y galpones, destruidos por desbordes de ríos y fuertes ráfagas de viento.

El balance de la emergencia incluyó cinco personas fallecidas, 2 mil 205 damnificados y aproximadamente 17 mil viviendas con afectación. En la fruticultura, las regiones de Valparaíso y O’Higgins sufrieron desprendimiento de cítricos y paltos.

Sin embargo, el evento climático también aportó un beneficio para el sector: los embalses de Coquimbo, entre ellos La Paloma, Cogotí y Puclaro, recibieron más de 100 millones de metros cúbicos de agua, lo que garantizó riego por un período de dos a cuatro años.

“El lado positivo para el agro es la recuperación de niveles en embalses después de años de prolongada sequía”, afirmó Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos de Colliers.