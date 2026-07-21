Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Julio de 2026


Team Chile conquista nueve medallas en el Panamericano de Patinaje de Velocidad en Colombia

La delegación nacional cerró una destacada actuación con dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, sobresaliendo el juvenil Lucas Beroiza, quien se coronó campeón en dos pruebas y sumó una tercera presea para Chile.

La delegación nacional cerró una destacada actuación con dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, sobresaliendo el juvenil Lucas Beroiza, quien se coronó campeón en dos pruebas y sumó una tercera presea para Chile.

Deportes

El Team Chile de patinaje de velocidad tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Colombia, donde sumó nueve medallas gracias a las actuaciones de sus representantes en las categorías adulta y juvenil.

La gran figura de la delegación nacional fue el juvenil Lucas Beroiza, quien se coronó campeón en dos pruebas y completó su participación con una medalla de bronce, consolidándose como una de las principales promesas del patinaje chileno.

En la categoría adulta, Chile obtuvo cinco preseas. Gabriel Reyes conquistó la medalla de plata en los 10.000 metros Eliminación, mientras que Hugo Ramírez logró plata en los 15.000 metros Eliminación y bronce en los 10.000 metros Puntos. A su vez, Macarena Vásquez se quedó con la plata en los 15.000 metros Eliminación, y Javiera San Martín obtuvo el bronce en los 10.000 metros Eliminación.

En la categoría juvenil, Lucas Beroiza brilló al ganar las medallas de oro en los 5.000 metros Puntos y los 15.000 metros Eliminación, además de conseguir el bronce en los 10.000 metros Eliminación. La cosecha nacional la completó Isidora Herreros, quien obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 100 metros.

Con este resultado, el Team Chile cerró una sobresaliente participación en el Panamericano de Patinaje de Velocidad, reafirmando el buen momento que vive la disciplina y proyectando a varios de sus deportistas de cara a los próximos desafíos internacionales.

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