"Tremendamente positivo": oficialismo desdramatiza dichos de Kaiser y PNL insiste que es el "ancla" del Gobierno

Las declaraciones del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abrieron un nuevo flanco en la relación dentro del oficialismo. El exdiputado sostuvo que la administración del Presidente José Antonio Kast ha terminado adoptando las posiciones impulsadas por su colectividad, pese a que el PNL decidió mantenerse fuera del Gobierno.

En ese contexto, consultado por CNN Chile, Kaiser aseguró que “tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros“, en alusión a que las principales definiciones del Ejecutivo en materias como seguridad, migración y reducción del gasto público coinciden con los planteamientos que su partido ha promovido.

El líder nacional libertario también defendió la decisión de no integrarse al gabinete, y afirmó que el rol de su partido es ejercer presión para evitar que el Gobierno se aleje del programa con el que José Antonio Kast llegó a La Moneda.

Durante esta jornada, distintos sectores de la derecha chilena se pronunciaron acerca de los dichos de Kaiser. El diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, respaldó las declaraciones y explicó que la decisión de permanecer fuera del Ejecutivo fue adoptada por rechazar el diseño político propuesto por la administración de Kast.

“Nosotros definimos en marzo de este año no ser parte de un gobierno por un diseño que nos presentaron que a nosotros nos parecía que no era el correcto y tomamos la decisión, en palabras de nuestro presidente de partido, de ser ancla”, apuntó el diputado.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que ese fue precisamente el sentido de las palabras de Johannes Kaiser. Marowski añadió que para el PNL “es una cuestión de principios e ideas” y no de intereses personales, remarcando que lo relevante es “que haya continuidad en ideas y principios”.

La diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, evitó profundizar en la controversia y llamó a privilegiar la cohesión del sector. La parlamentaria sostuvo que “siempre en nuestras declaraciones como sector político debemos procurar la unidad, debemos procurar los acuerdos, el diálogo”, por lo que instó a “poner el foco en la unidad del sector“.

Una mirada distinta expresó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien descartó que las declaraciones de Kaiser representen un conflicto al interior de la derecha. “Lejos de ver polémica en esas declaraciones, yo lo que veo es el mundo perfecto“, afirmó, y argumentó que resulta positivo que un partido que decidió mantenerse al margen del oficialismo se sienta representado por las acciones del Ejecutivo.

A juicio del dirigente republicano, esto beneficia tanto al Ejecutivo como al PNL. “Efectivamente para el Gobierno es muy positivo que quienes no están en el oficialismo se sientan representados por esas ideas, por supuesto que sin tener injerencia directa en el Gobierno se estén generando decisiones muy en la línea de lo que ellos esperarían”, sostuvo. En esa línea, insistió en que “lejos de una suerte de polémica, yo lo veo como algo tremendamente positivo“.

La respuesta de Chile Vamos

Desde Chile Vamos, en tanto, las respuestas apuntaron a bajar el tono de la controversia y poner el foco en la gestión del Ejecutivo. El diputado Diego Schalper (RN) ironizó con la frase de Kaiser y afirmó que “hoy día todos tenemos que bailar la música de la reconstrucción”.

No obstante, marcó diferencias con el partido de Kaiser y aseguró que en su colectividad les “gusta cantar menos y trabajar más”. “Lo importante es la música que le gusta a los chilenos y la música que le gusta a los chilenos es la que soluciona problemas, no la que genera polémicas en las redes sociales que alimentan un grupúsculo de gente, pero que no le cambian la vida a ningún chileno y chilena de buena voluntad”, complementó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) evitó cuestionar directamente al líder del PNL, aunque reconoció que él habría planteado el tema de otra manera. El gremialista sostuvo que entiende la necesidad de los nacional libertarios de marcar diferencias con el resto de los partidos oficialistas y afirmó que “estas diferenciaciones son más bien políticas” y “legítimas“. No obstante, advirtió que, de cara a las reformas de mayor envergadura que deberá enfrentar el Gobierno, “lo importante es tener una sola voz, una sola convicción”.

En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) llamó a no sobredimensionar la polémica. El legislador afirmó que “desdramatizaría las declaraciones de Johannes Kaiser” y recalcó que su sector está “por la unidad”. Además, manifestó su confianza en que “tarde o temprano” será posible convencer al Partido Nacional Libertario de sumarse plenamente al proyecto político del oficialismo.