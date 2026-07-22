Alicia Lira tras recibir el Premio Nacional de DDHH: "Es una herramienta más para denunciar la impunidad"

En medio de un prolongado aplauso ingresó este miércoles Alicia Lira al Centro Cultural La Moneda para recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos fue ovacionada por un salón repleto de autoridades, representantes de organizaciones de derechos humanos, académicos y dirigentes políticos, en una ceremonia que puso el foco en la memoria, la verdad y la justicia.

El Premio Nacional de Derechos Humanos, que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), distinguió en su octava edición a Alicia Lira por su labor en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura, el fortalecimiento de la memoria y la promoción de los derechos humanos. El Consejo del organismo también valoró su aporte al Plan Nacional de Búsqueda y su trabajo con víctimas de violencia estatal dentro y fuera de Chile.

Al fundamentar la decisión del Consejo del INDH, su director, Yerko Ljubetic, destacó que la trayectoria de Alicia Lira amplió la defensa tradicional de los derechos humanos al incorporar el trabajo por la memoria, la educación y la infancia. “Alicia Lira impulsó libros esenciales sobre cómo el horror afectó de forma diferenciada a niñas, niños y adolescentes (…) y expandió su labor yendo más allá de las fronteras de la dictadura, actuando como observadora internacional en procesos críticos de Palestina, Colombia y Guatemala, siendo también un apoyo fundamental para víctimas de violencia policial durante el estallido social”, señaló.

Ljubetic relevó especialmente el reconocimiento transversal a la trayectoria de Lira, expresado en el respaldo de organizaciones sociales, académicos y figuras del mundo de la cultura, así como en distinciones como la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile y el Premio Internacional por la Paz recibido en 2017.

El director del INDH situó el reconocimiento en el escenario político actual y advirtió sobre el resurgimiento de discursos que relativizan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. “Asistimos a un asedio también respecto de la memoria, de lo que ocurrió en el país, del terrible contexto que significó la violación sistemática de los derechos humanos. Esfuerzos por distorsionar, por alterar, por desmentir y por ocultar la memoria también son evidentes en estos tiempos difíciles para la democracia y los derechos humanos“, declaró.

A juicio de Ljubetic, ese contexto hace aún más vigente la figura de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. “Estos son tiempos difíciles para la democracia y para los derechos humanos. Por eso saludo al valor de la persistencia de una mujer que nunca dejó de luchar. La persistencia de un testimonio que debe darnos fuerzas cuando cunde la desazón y la desesperanza“, sostuvo.

Al recibir el galardón, Lira dedicó el reconocimiento a las agrupaciones de familiares y a los sitios de memoria de todo el país: “Este premio es de todas, de mis compañeras de los sitios de memoria, de mis compañeros y compañeras de las agrupaciones, porque ha sido un largo, terrible camino, pero nunca nos quitaron la alegría ni la esperanza. Somos un colectivo“.

La dirigenta sostuvo que la defensa de los derechos humanos no puede recaer únicamente en quienes fueron víctimas directas de la dictadura. “El tema de los derechos humanos es de todos. Aprópiense de los nombres de nuestros seres queridos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. No tienen que consultar ni pedirle a los familiares; son del pueblo, son de la gente“, planteó.

Lira también manifestó su preocupación por los retrocesos que enfrenta el país en esta materia. Recordó la situación de las familias afectadas por las adopciones ilegales y aseguró que el reconocimiento fortalecerá el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. “Este premio es una herramienta más para denunciar la impunidad existente y los retrocesos que se han implementado en este tiempo en el tema de derechos humanos”, afirmó.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos cerró su intervención reiterando que la búsqueda de justicia sigue siendo una tarea pendiente: “Nuestro fin último es la verdad, justicia plena en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, como también para las víctimas del estallido social“.

La Rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, recordó que Lira fue la primera persona en recibir la Medalla de Derechos Humanos y Democracia de la institución, distinción creada en 2023 al conmemorarse los 50 años del golpe de Estado. “Celebramos con profunda alegría este merecido reconocimiento a Alicia Lira”, señaló la autoridad universitaria, quien destacó el compromiso permanente de nuestra casa de estudios con la educación en derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

“El cariño y la emoción que marcaron la ceremonia en que hoy recibió este premio dan cuenta del profundo significado de su trayectoria, de su aporte a la memoria histórica, la justicia y las garantías de no repetición, así como también de la vigencia de su ejemplo para las nuevas generaciones”, afirmó la Rectora.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, valoró la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 a Lira y sostuvo que el reconocimiento distingue a “una defensora de los derechos humanos” que ha dedicado toda su vida a la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.

El abogado agregó que la labor de Lira no se limitó a ese periodo ni a los primeros años del retorno a la democracia, sino que continúa hasta hoy. En ese contexto, afirmó que, frente al avance del negacionismo, relevar su figura, su legado y el trabajo que desarrolla día a día “es fundamental para nuestra sociedad“.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; Paulina Veloso, del Consejo de Defensa del Estado; Alejandra Seguel, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público; Generala Mitza González, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile; Comisario Alex Muñoz, del Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile; además de parlamentarios, presidentes de partidos y exautoridades de Gobierno.