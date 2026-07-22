Axel Callís analiza “triunfo” del Gobierno tras aprobación de la megarreforma: “El PDG es el partido más oficialista”

La aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados dejó diversas lecturas en el plano político. Para el sociólogo, académico de la Universidad Central y director de Tú Influyes, Axel Callís, el resultado representa una victoria contundente para el Gobierno, que logró reunir los votos necesarios para sacar adelante una de sus principales iniciativas legislativas.

En diálogo con Política en Vivo, el analista remarcó que el Ejecutivo consiguió un respaldo superior al esperado, particularmente por el apoyo del Partido de la Gente (PDG), lo que terminó inclinando la balanza a favor del proyecto.

“Era lo que se pensaba que iba a pasar y pasó de una forma mucho más radical, más abrumadora en términos de los resultados obtenidos. Yo creo que es un gran triunfo para el Gobierno, porque logró dar vuelta o conseguir los votos del Partido de la Gente”, afirmó.

Callís sostuvo que el éxito legislativo incluso supera el desempeño político del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pues él “cometió todos los errores que se pueden cometer para tratar de que le vaya mal y, sin embargo, obtuvo la mayoría“.

Respecto de la estrategia desplegada por la oposición, el director de Tú Influyes descartó calificar el resultado como un fracaso político y argumentó que el resultado respondió a la correlación de fuerzas existente en el Congreso.

“Es una correlación de fuerza matemática. La oposición hizo lo que tenía que hacer, votó en contra y trató de abrir todos los espacios que pudo, sobre todo en el Senado“, comentó Callís, aunque cuestionó el desempeño mostrado en la Cámara de Diputados, donde, a su juicio, hubo desorden en la coordinación.

En ese contexto, sostuvo que la votación volvió a evidenciar la falta de partidos bisagra y lanzó una crítica al Partido de la Gente, al que calificó como “el partido más oficialista del Gobierno“, pese a que públicamente busca proyectar una posición de independencia.

Asimismo, planteó que no le sorprendería una futura alianza electoral entre el PDG, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario para cargos unipersonales, como alcaldías y gobernaciones, descartando en cambio una aproximación con Chile Vamos.

Más allá de la disputa política, Callís estimó que la aprobación de la megarreforma tendrá un impacto muy acotado en la opinión pública, debido al carácter altamente técnico de sus contenidos. “Lo que nosotros entendemos como opinión pública está muy alejado de esta discusión“, sostuvo.

“Esta es una reforma bastante técnica, el grueso de la población no paga impuestos y por lo tanto ignora lo que es bajar del 27% al 23%, la gran masa del pueblo de Chile no paga contribuciones, por lo que las materias que se barajan en esta reforma son bien crípticas para la opinión pública”, señaló el analista, quien agregó que solo un grupo reducido de personas sigue este tipo de discusiones políticas y económicas.