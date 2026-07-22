Diputado Sulantay (UDI) por efectos del sistema frontal en Coquimbo: "Va a costar mucho reconstruir"

El diputado de la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay (UDI), señaló la situación de la zona tras el sistema frontal es “compleja” y “grave”, y que ahora se aproxima la etapa en que se enfrentarán las “complejidades posteriores”, como el corte de servicios básicos y los problemas de conectividad.

“Ustedes han visto en las imágenes mucho socavón, puente caído, comunidades interiores de la región aisladas y eso va a costar mucho, va a costar tiempo, recursos que están escasos para poder reconstruir. Ni hablar de lo que es la reparación de las viviendas”, comentó en conversación con Radioanálisis.

En cuanto a la respuesta del Gobierno frente a la emergencia, el parlamentario gremialista aseguró que ninguna administración está del todo preparada para enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, sí cree que se pudo haber hecho algo mejor: advertir con claridad a quienes vivían cerca de quebradas y canales, y plantear una evacuación temporal para resguardar sus vidas.

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Más allá de aquello, Sulantay señaló que lo que se espera de las autoridades ahora “son planes rápidos y claros para la gente, con plazos”. “Diagnósticos rápidos, serios, certeros, planificaciones rápidas también, plazos acotados y ejecuciones que tengan que ver con las expectativas de la ciudadanía”, agregó.

Megarreforma

Este martes el proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarregoma del Gobierno, fue aprobada en su mayoría por la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente un artículo —relacionado con la compensación para los municipios, por la eliminación de las contribuciones— que será revisado por una comisión mixta.

El diputado de la UDI sostuvo que, más allá de las críticas de algunos economistas, “no ve riesgos” en la megarreforma. Asimismo, recalcó que se trata de un camino distinto luego de varios años de “estancamiento”.

“Si nosotros seguimos igual, en la misma rueda, dando la vuelta al mismo tranco, no vamos a sacar nada, vamos a terminar un gobierno del Presidente Kast con los mismos números que se han venido mostrando los últimos cuatro o cinco gobiernos”, dijo el gremialista, quien subrayó que su sector aboga por “hacer cosas distintas, nuevas”.