Exvocera Mara Sedini atribuye su salida del Gobierno a presiones internas

A casi dos meses de dejar el Gobierno, la exministra vocera Mara Sedini entregó su versión sobre haber durado solo 69 días en el cargo, atribuyéndolo a las restricciones que, según afirmó, le impusieron desde el propio Ejecutivo.

Según consigna Emol, en una entrevista en el programa Sin Filtros la exsecretaria de Estado acusó una “campaña articulada” desde el ejecutivo para descontextualizar sus vocerías.

“Me amarraron de manos en un cargo que yo estoy segura que era para mí, pero siendo yo, y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío, a no contestar. Yo soy muy frontal, yo siempre me comprometí a hablar con la verdad, a no contestar, a no interpelar, a no meterse en problema, a darse vuelta, y eso, efectivamente, te hace cometer errores. Si a ti te ponen a jugar una posición que no es cómoda para ti es evidente que no vas a funcionar”, afirmó Sedini.

Y contó que “hubo un momento en donde te diría que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema, y me dice: Eso es lo que no te puede pasar, así es como no puede ser. ¿Cómo le digo yo? Y me dice: A ver, Mara, cómo te explico. Este es el Gobierno de los fomes. Nos vestimos fomes, hablamos fomes, respondemos fomes. Yo lo quedo mirando y le digo: Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y él me dice: ¿Eres actriz? Actúa”.

Y aseguró que pese a todo lo que construyó con su “personalidad”, con sus “ideas”, una vez en el Gobierno, no sirvió. “En ese momento yo me di cuenta que teníamos un problema y un problema grave”, señaló.

“Yo estaba absolutamente preparada para este cargo (…). Soy una mujer políticamente muy preparada. Soy periodista, tengo un magister en Comunicación Política, he estado en el ruedo de la política hace mucho tiempo, y el cargo me lo gané en un proceso”, agregó.

Consultada de si criticaba su paso por el Gobierno respondió que “mi primera y gran autocrítica, es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar, me dejé presionar por personas adentro del Gobierno”.