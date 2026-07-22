Gobierno autoriza conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El Ministerio del Deporte autorizó la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, luego de que la productora incorporara cambios técnicos para reducir el impacto sobre la cancha del recinto.

La cartera de Deportes, a través de un comunicado, informó que “el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”.

Y detallaron los principales cambios: “El montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”.

El Ministerio enfatizó que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

“Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, agregó el comunicado.

Asimismo, el Ministerio del Deporte informó que la decisión fue comunicada a Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago, “de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país”.