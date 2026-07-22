Informe de Finanzas Públicas: Gobierno proyecta menor crecimiento pero anticipa efectos positivos de la megarreforma

Una menor proyección de crecimiento para la economía chilena durante 2026, una reducción del déficit fiscal y un escenario alternativo que incorpora los efectos de la aprobación de la megarreforma fueron los principales elementos presentados por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, ante la Comisión de Hacienda del Senado durante la exposición del segundo Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno.

Durante su presentación, Gómez sostuvo que “si bien hay una menor proyección de crecimiento para el país en lo que resta de 2026, el déficit efectivo se reduce de 2,4 a 2 puntos del PIB por una combinación de mayores ingresos y una contención adicional de gasto“.

No obstante, el director de Presupuestos advirtió que el escenario de mediano plazo continúa siendo exigente. “El Informe de Finanzas Públicas reconoce holguras negativas entre 2027 y 2030, lo que requiere medidas de ajuste adicionales o de contención de gasto, así como también la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso”, señaló, y mencionó entre ellas un mejor aprovechamiento de los activos del Estado.

En el plano macroeconómico, Gómez informó que la proyección de crecimiento para este año se redujo desde un 2,1% a un 1,8%. “Esa caída de expectativa de crecimiento se explica principalmente por una caída en el sector minero“, detalló Gómez, quien indicó que la menor producción de distintas faenas, incluido Codelco, junto con un escenario internacional menos favorable, incidieron en el ajuste de las estimaciones.

Además, el director de Presupuestos precisó que las cifras consideran información disponible hasta el 11 de junio, por lo que aún no incorporan el impacto económico de los recientes sistemas frontales, cuyos efectos serán evaluados en el tercer Informe de Finanzas Públicas que acompañará la discusión de la Ley de Presupuestos.

Respecto de la emergencia, Gómez señaló que por ahora la prioridad está en atender las necesidades inmediatas de las zonas afectadas y que la Dipres trabaja coordinadamente con Senapred y la Subdere para determinar si algunos municipios o gobiernos regionales requerirán refuerzos presupuestarios durante el año.

El escenario que abre la megarreforma

El director de Presupuestos explicó que el informe incorpora dos escenarios: uno base y otro solicitado por el Consejo Fiscal Autónomo que considera la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma.

Según indicó, aunque la iniciativa contempla menores tasas tributarias que inicialmente reducen la recaudación, el mayor crecimiento económico permitiría ampliar la base de contribuyentes y compensar esos efectos en el mediano plazo.

“El crecimiento de la economía es lo que va a mover esta aguja“, afirmó Gómez. Y agregó que “la torta del PIB crece, pero las tasas son más bajas”, lo que finalmente permite recuperar ingresos fiscales gracias a una economía de mayor tamaño.

Respecto de los ingresos extraordinarios contemplados en la reforma, como la reversión de capitales, Gómez sostuvo que el Ejecutivo optó por una estimación conservadora debido a que el proyecto aún no ha sido aprobado.

Añadió que, una vez aprobada la iniciativa, esos recursos podrían destinarse a fortalecer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FES) o a reducir el endeudamiento del Estado. “La deuda neta va a caer. En cualquiera de las dos medidas, me endeudo menos o tengo más FES”, explicó. En esa línea, destacó que ambas alternativas fortalecerían la posición fiscal frente a futuras contingencias.