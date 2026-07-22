Ljubetic por llamados a cerrar el INDH: "El problema no es de legitimidad, hay sectores que tienen discrepancias con su actuar"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, destacó la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, cuya ceremonia se realizó este miércoles en el Centro Cultural La Moneda. Además, se refirió a los llamados de diputados de la UDI y el Partido Nacional Libertario para cerrar el organismo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Ljubetic calificó como un “merecidísimo reconocimiento a la trayectoria de Alicia Lira, no sólo en su liderazgo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sino también por el testimonio que ella encarna en una lucha histórica de muchas décadas. Es una vida dedicada a la lucha por los derechos humanos”.

Además, recordó que la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos forma parte de las atribuciones que la ley otorgó al Instituto hace 16 años y valoró que el INDH haya cumplido por octava vez con esta función.

El director del INDH también se refirió al significado del reconocimiento y recordó el impacto que tuvieron las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura en distintas generaciones. “Verlas todos los días luchando por saber qué había pasado con sus familiares fue una fuente de inspiración y de compromiso súper importante para generaciones como la mía“, recordó.

Consultado por el funcionamiento del Instituto, Ljubetic detalló que “la experiencia del INDH no es una experiencia sólo nacional. Tenemos instituciones nacionales de derechos humanos prácticamente en todos los países de la región y en la mayor parte de los países del mundo.”

En esa línea, destacó las funciones que cumplen estos organismos. “Tienen como tarea preocuparse de que la acción de los Estados se enmarque en el respeto a las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos“.

En relación con las críticas al Instituto, Ljubetic también abordó el escenario internacional. “Los países donde los INDH o las Defensorías del Pueblo están en problemas son países donde efectivamente ha habido un retroceso autoritario”, dijo. En ese contexto, sostuvo que hoy estas instituciones enfrentan “problemas y cuestionamientos que se corresponden con esta época de asedios democráticos y de cuestionamientos a los derechos humanos“.

Respecto a la carta enviada por diputados de la UDI y del Partido Nacional Libertario al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la que solicitaron el cierre definitivo del INDH mediante un proyecto de ley, acusando una supuesta “captura ideológica” de la institución, Ljubetic respondió que cualquier parlamentario tiene derecho a expresar su opinión, pero marcó un límite.

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“Es grave plantear el desaparecimiento de una institución que tiene un sentido de existir en la República“, expresó. Añadió que una cosa es discrepar de las decisiones del organismo y otra distinta “plantear que por esa discrepancia se pueda establecer la eliminación del Instituto”.

Ante los cuestionamientos sobre la legitimidad del organismo y las acusaciones de un supuesto problema de representatividad, Ljubetic respondió que “aquí no hay un problema de legitimidad del INDH, hay un problema de sectores que tienen discrepancias con el actuar y las decisiones“. Además, llamó a sostener “un debate sereno, informado y, en la medida de lo posible, exento de prejuicios”, y planteó que poner en cuestión la existencia del organismo “no es una cuestión propia de la democracia“.

Frente a las acusaciones de un supuesto sesgo político, Ljubetic sostuvo que las decisiones del Instituto son públicas y se sustentan en el mandato de proteger y promover los derechos humanos. “Es un problema que el INDH hace su pega”, expresó. Agregó que “un INDH que no molesta al Estado nunca y no es problema para nadie, yo me permitiría pensar que es un INDH que no está haciendo bien la pega“. Y advirtió que cuestionar la existencia de organismos autónomos por diferencias con sus decisiones “no le hace bien a la democracia“.