Megarreforma queda lista para su votación final en el Senado: comisión mixta aprueba fórmula de compensación a municipios

La comisión mixta encargada de resolver el único punto pendiente de la megarreforma aprobó este miércoles la propuesta del Ejecutivo sobre las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, dejando el proyecto en condiciones de ser votado por las salas del Congreso.

La instancia respaldó la fórmula del Gobierno por seis votos a favor y tres en contra. El mecanismo busca restituir el 100% de los recursos que dejarán de percibir los municipios producto de la exención, ya sea a través de ingresos propios o mediante el Fondo Común Municipal, según corresponda.

La comisión estuvo integrada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS), junto a los senadores Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (IND-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

Durante el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la fórmula planteada por el Ejecutivo y sostuvo que era imposible alcanzar consenso entre todos los municipios. “Es obvio que en 300 y tantos municipios no va a haber unanimidad nunca. Siempre va a haber municipios que no están de acuerdo con la fórmula“, afirmó.

El secretario de Estado explicó que el criterio adoptado busca mantener neutralidad en la distribución de los recursos. “Lo que hemos buscado es devolver el dinero que recibía el municipio, ya sea que lo haya recibido vía Fondo Común Municipal o bien por ingresos propios“, indicó, y agregó que establecer un mecanismo distinto implicaría crear un nuevo criterio de distribución sin contar con ingresos adicionales.

Quiroz también argumentó que el fuerte incremento que han experimentado las contribuciones en los últimos años permitió que muchos municipios aumentaran significativamente sus ingresos, por lo que, a su juicio, cuentan con mayores recursos para absorber las nuevas obligaciones derivadas de la reforma.

En defensa de la norma, el diputado Agustín Romero (PRep) destacó que la reforma asegura la totalidad de los recursos para las municipalidades. “Hay una muy buena noticia para el municipalismo en Chile. Se reponen el 100% de los recursos que van a verse expuestos a la exención de las contribuciones. La alternativa que tenía este Congreso era aprobar este proyecto sin una compensación y finalmente se compensa el 100%”, sostuvo.

Desde la oposición, en cambio, el diputado Jorge Brito (FA) cuestionó el mecanismo aprobado y argumentó que la compensación será financiada con recursos provenientes de los tributos generales del país.

“Consideramos tremendamente injusto que sean los tributos generales de la nación, donde el IVA es la parte más importante, los que terminen financiando la compensación por la exención de contribuciones en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea“, afirmó.

El parlamentario agregó que esperaba que los recursos fueran distribuidos mediante un criterio de mayor equidad territorial y lamentó que no existiera mayoría para avanzar en esa dirección.

En la misma línea, la senadora Danisa Astudillo (PS) sostuvo que habría respaldado la propuesta si la totalidad de los recursos se hubiera destinado al Fondo Común Municipal para su posterior redistribución.

“Podría haber considerado votar a favor si efectivamente esta recaudación hubiera ido en un 100% al Fondo Común Municipal, pero una vez más no hemos sido escuchados”, señaló. En esa línea, opinó que la fórmula impulsada por el Ejecutivo “sigue favoreciendo siempre a los más ricos”.