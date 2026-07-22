Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Julio de 2026


Megarreforma queda lista para su votación final en el Senado: comisión mixta aprueba fórmula de compensación a municipios

La instancia aprobó por seis votos contra tres la fórmula del Gobierno para compensar a las comunas por la exención de contribuciones, despejando el último punto pendiente del proyecto de Reconstrucción, el que será votada esta noche por el Senado.

La instancia aprobó por seis votos contra tres la fórmula del Gobierno para compensar a las comunas por la exención de contribuciones, despejando el último punto pendiente del proyecto de Reconstrucción, el que será votada esta noche por el Senado.

Nacional

La comisión mixta encargada de resolver el único punto pendiente de la megarreforma aprobó este miércoles la propuesta del Ejecutivo sobre las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, dejando el proyecto en condiciones de ser votado por las salas del Congreso.

La instancia respaldó la fórmula del Gobierno por seis votos a favor y tres en contra. El mecanismo busca restituir el 100% de los recursos que dejarán de percibir los municipios producto de la exención, ya sea a través de ingresos propios o mediante el Fondo Común Municipal, según corresponda.

La comisión estuvo integrada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS), junto a los senadores Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (IND-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

Durante el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la fórmula planteada por el Ejecutivo y sostuvo que era imposible alcanzar consenso entre todos los municipios. “Es obvio que en 300 y tantos municipios no va a haber unanimidad nunca. Siempre va a haber municipios que no están de acuerdo con la fórmula“, afirmó.

Jorge Quiroz en comisión mixta. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

El secretario de Estado explicó que el criterio adoptado busca mantener neutralidad en la distribución de los recursos. “Lo que hemos buscado es devolver el dinero que recibía el municipio, ya sea que lo haya recibido vía Fondo Común Municipal o bien por ingresos propios“, indicó, y agregó que establecer un mecanismo distinto implicaría crear un nuevo criterio de distribución sin contar con ingresos adicionales.

Quiroz también argumentó que el fuerte incremento que han experimentado las contribuciones en los últimos años permitió que muchos municipios aumentaran significativamente sus ingresos, por lo que, a su juicio, cuentan con mayores recursos para absorber las nuevas obligaciones derivadas de la reforma.

En defensa de la norma, el diputado Agustín Romero (PRep) destacó que la reforma asegura la totalidad de los recursos para las municipalidades. “Hay una muy buena noticia para el municipalismo en Chile. Se reponen el 100% de los recursos que van a verse expuestos a la exención de las contribuciones. La alternativa que tenía este Congreso era aprobar este proyecto sin una compensación y finalmente se compensa el 100%”, sostuvo.

Desde la oposición, en cambio, el diputado Jorge Brito (FA) cuestionó el mecanismo aprobado y argumentó que la compensación será financiada con recursos provenientes de los tributos generales del país.

Ministro Quiroz en comisión mixta megarreforma. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

“Consideramos tremendamente injusto que sean los tributos generales de la nación, donde el IVA es la parte más importante, los que terminen financiando la compensación por la exención de contribuciones en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea“, afirmó.

El parlamentario agregó que esperaba que los recursos fueran distribuidos mediante un criterio de mayor equidad territorial y lamentó que no existiera mayoría para avanzar en esa dirección.

En la misma línea, la senadora Danisa Astudillo (PS) sostuvo que habría respaldado la propuesta si la totalidad de los recursos se hubiera destinado al Fondo Común Municipal para su posterior redistribución.

“Podría haber considerado votar a favor si efectivamente esta recaudación hubiera ido en un 100% al Fondo Común Municipal, pero una vez más no hemos sido escuchados”, señaló. En esa línea, opinó que la fórmula impulsada por el Ejecutivo “sigue favoreciendo siempre a los más ricos”.

Con la aprobación del informe de la comisión mixta, la tramitación de la megarreforma entra en su etapa final. El Senado fue citado para sesionar a partir de las 19:30 horas de este miércoles, en una sesión que se extenderá hasta total despacho del proyecto, con el objetivo de concretar su aprobación definitiva.

Entradas relacionadas:

Claves: ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
"Publicidad engañosa": bancada PPD-Independientes cuestiona compensación por IVA de pañales y medicamentos
post-title
Fin de las elecciones en Nicaragua: Ortega y la ficción democrática que se extiende en América Latina
post-title
Informe de Finanzas Públicas: Gobierno proyecta menor crecimiento pero anticipa efectos positivos de la megarreforma
post-title
Ministra Duco pide renuncia de directora del IND tras polémica por conciertos de BTS en el Estadio Nacional

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X