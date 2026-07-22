Mineduc suspende clases para este jueves y viernes en la provincia de Huasco, Tierra Amarilla y la Región de Coquimbo

El Ministerio de Educación decretó la suspensión de actividades académicas para este jueves 23 y viernes 24 de julio en toda la Región de Coquimbo, así como en la provincia de Huasco y en Tierra Amarilla, dentro de la Región de Atacama.

La medida rige para todos los niveles educativos, desde la enseñanza parvularia hasta la media, y alcanza tanto a colegios públicos como privados.

Según explicó la cartera, la decisión responde a las “condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas”. Cabe precisar que la provincia de Huasco comprende las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

El último balance de Senapred indica que, a causa del mismo sistema frontal, se han registrado 13 personas fallecidas y cuatro permanecen en calidad de desaparecidas.