Ministra Duco pide renuncia de directora del IND tras polémica por conciertos de BTS en el Estadio Nacional

La ministra del Deporte, Natalia Duco, solicitó la renuncia de la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), Lorena Castillo, en medio de la controversia por la realización de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

La salida de la autoridad se produce un día después de que el Ministerio del Deporte confirmara que aceptó la propuesta técnica presentada por la productora DG Medios para autorizar el uso del recinto, lo que puso fin a semanas de incertidumbre sobre la realización de los espectáculos.

El origen del debate se remonta al rechazo inicial del IND, que consideró que el plan no garantizaba la protección del césped ni la continuidad de la programación deportiva. Sin embargo, tras la aprobación definitiva, la decisión también desató manifestaciones de seguidores de la banda surcoreana, quienes llegaron a protestar frente a La Moneda y expresaron sus críticas en redes sociales.