Ministro Arrau valora detención de "El Panda": “Dijimos que lo íbamos a encontrar"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la captura de Benjamín Aedo González, alias “El Panda”, imputado por el ataque a balazos contra dos carabineros ocurrido el viernes pasado en la comuna de Lo Espejo.

La detención de “El Panda” se produjo poco después de que el secretario de Estado visitara a los oficiales heridos en el Hospital de Carabineros.

A través de su cuenta de X, Arrau declaró que: “Dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. ‘El Panda’, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido”.

“Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia”, agregó.

La autoridad gubernamental puso en valor el despliegue de las unidades especializadas como el GOPE, OS9 y Radiopatrullas, y subrayó la severidad de estas agresiones. “En Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero“, manifestó, y añadió que el siguiente paso corresponde al accionar del sistema judicial.

Dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. “El Panda”, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido. Esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia. Felicitaciones… pic.twitter.com/1FKDP5zzA1 — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 22, 2026

El lunes pasado, durante la tarde, Arrau se trasladó hasta el Hospital de Carabineros para conversar y brindar su respaldo al subteniente Nicolás Velozo y al cabo 1.° Luciano Ascencio, los dos uniformados que resultaron baleados.

Los hechos se remontan al viernes de la semana anterior en Lo Espejo, cuando los carabineros intentaban realizar un control preventivo al sujeto. En ese instante, el individuo sacó un arma y efectuó más de 37 disparos contra los policías.

Según los antecedentes, este detenido cumpliría funciones como “soldado” dentro de la organización de narcotráfico liderada por “El Chicorty”, delincuente que actualmente se encuentra privado de libertad en Europa y por quien además pesan órdenes de búsqueda por al menos tres homicidios y un secuestro cometidos en las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.