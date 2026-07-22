Muere Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el solo de "La Pantera Rosa"

El mundo del jazz y la música de cine está de luto. A los 94 años falleció el saxofonista estadounidense Plas Johnson, reconocido mundialmente por interpretar el inolvidable solo de saxofón de “The Pink Panther Theme”, la emblemática composición de Henry Mancini para la película “La Pantera Rosa” (1963). La noticia fue confirmada por medios estadounidenses y por su familia, aunque hasta ahora no se han informado las causas de su muerte.

Nacido el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, Johnson creció en una familia de músicos y comenzó a tocar el saxofón desde muy joven. Tras iniciar su carrera en Nueva Orleans, se trasladó a Los Ángeles, donde se convirtió en uno de los músicos de sesión más solicitados de la industria discográfica estadounidense.

Su interpretación del tema principal de “La Pantera Rosa” se transformó en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine. Henry Mancini escribió la pieza pensando específicamente en el sonido cálido y elegante de Johnson, cuya ejecución terminó convirtiéndose en el sello distintivo de la banda sonora, ganadora de tres premios Grammy.

Más allá de ese éxito, el saxofonista desarrolló una prolífica carrera como músico de estudio. Integró el prestigioso grupo de sesionistas conocido como The Wrecking Crew y participó en grabaciones junto a artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Barbra Streisand, B.B. King y Peggy Lee, entre muchos otros. Su versatilidad y rapidez para grabar lo convirtieron en una figura indispensable de la industria musical estadounidense durante las décadas de 1950 y 1960.

Aunque grabó numerosos discos como solista y colaboró en cientos de producciones, Johnson siempre fue identificado por el inconfundible fraseo que dio vida al detective animado de “La Pantera Rosa”, una interpretación que trascendió generaciones y quedó instalada como uno de los solos de saxofón más célebres de la cultura popular.