Oficio a la Segegob y acusaciones de "deslealtad": las esquirlas tras la reaparición de la exministra Sedini

Molestia e incomodidad tanto en el oficialismo como en La Moneda generó la entrevista de la exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, a dos meses de dejar el cargo.

En diálogo con Sin Filtros, la periodista y actriz abordó su paso por el Gobierno y acusó presiones internas para moldear su estilo en la vocería que habrían venido de parte del equipo de asesores del Presidente José Antonio Kast.

Más allá de hacer un mea culpa de lo que fue su gestión en el Ejecutivo, Sedini sostuvo que su primera y gran autocrítica es que no fue “absolutamente auténtica en el cargo”. “Me dejé amarrar, me dejé presionar por personas dentro del Gobierno”, indicó.

Desde el Ejecutivo, la postura que más se repitió entre los distintos personeros fue señalar que no vieron la entrevista, por lo que no podían opinar.

Siguiendo esa línea, este miércoles el subsecretario del Interior, Máximo Pavez —quien asumió algunas de las funciones de Sedini tras su salida—, insistió en que el Ejecutivo está concentrado en la emergencia provocada por el sistema frontal. “No he podido ver la entrevista y no hay posición de esta Subsecretaría sobre los dichos de la exministra”, aseveró.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también se sumó al mismo relato. Sin embargo, requerido sobre las supuestas advertencias que Sedini habría hecho sobre la eliminación del Mepco y su efecto comunicacional, el jefe de la billetera fiscal aseguró que no recuerda “que lo haya hecho en absoluto”.

“El tema del Mepco fue una decisión absolutamente técnica y basada en la situación fiscal que teníamos, la situación de deuda y lo fuerte que fue la crisis. Lo que ha ocurrido después demuestra que no estábamos perdidos en la magnitud del conflicto”, dijo.

RN se desmarca de las acusaciones de Sedini

Desde los partidos del oficialismo sí hubo un pronunciamiento más claro sobre aspectos específicos de la entrevista. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió a las acusaciones de Sedini respecto a que personeros de su colectividad la habrían presionado para conseguir cargos en el Gobierno.

De acuerdo a la exministra, como eso no sucedió, las mismas personas la amenazaron con criticar públicamente su gestión. En respuesta, el diputado Schalper descartó tales presiones y aclaró que, en su caso particular, no cuestionó directamente a la exministra sino que más bien la estrategia comunicacional del Ejecutivo en su conjunto.

“Lo que dije es que la comunicación de Gobierno, cuando hay muchas agendas, tiene que ser extremadamente coordinada y enfática. Se interpretó como una crítica a alguien en particular, pero yo quiero ser super transparente: yo creo que ese es un desafío que toca a todos los ministerios, nos toca a los dirigentes políticos y se mantiene hasta el día de hoy”, declaró.

Desde la UDI, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, se desligó de las acusaciones de Sedini y señaló que su partido “la apoyó hasta el último minuto”. “Ese poncho no cae sobre la UDI”, aseguró.

En contraste, la vicepresidenta del partido, Pía Margarit, tomó una postura más confrontacional, acusando falta de autocrítica y una “deslealtad” de Sedini con el Presidente Kast. “No solamente viola códigos de cómo funciona la política, sino que son códigos de cómo funciona la vida”, opinó la dirigente gremialista.

En un tono similar, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, estimó que “una exministra jamás traiciona a la patria” y que “cuál soldado, se muere con el orgullo de haber sido investida con el cargo, porque la confianza de un Presidente fue puesta para guiar una cartera”.

“Las situaciones de Estado son eso. Situaciones que merecen silencio y lealtad eterna”, complementó la parlamentaria.

Oficio a la Segegob

La polémica entrevista de Sedini también generó reacciones en la oposición. El diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Cultura, Ignacio Achurra, ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). A su juicio, los dichos de Sedini revelaron que la repartición no está cumpliendo su función de liderar las comunicaciones del Ejecutivo.

“La estructura de comunicación del Gobierno está fijada por ley, la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y lo que nos dice la exministra es que realmente ella no tomaba las decisiones, es decir, no cumplía ese rol jurídico, administrativo y político al que estaba llamada”, afirmó.

El tema también fue abordado por el diputado del Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, quien manifestó que quedó en evidencia “lo equivocado que estaba el Gobierno en haberla nombrado ministra vocera, y la falta de capacidad de entender la situación y el lugar donde estaba Mara Sedini como ministra de Estado”.

“Sin duda, el Presidente Kast se equivocó ostensiblemente al nombrarla y ella, al aceptar el cargo”, insistió Mulet.

En tanto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó a que más allá de que Sedini debe hacer una autocrítica, el Ejecutivo debe responder a las acusaciones que realizó.

“El Gobierno no puede mirar para el techo ni dejar de hacerse cargo cuando una exministra ha señalado explícitamente que sufrió imputaciones complejas al interior del gabinete y que personas con poder dentro de ese mismo gabinete ejercieron una especie de acoso político para presionarla en determinadas direcciones, influyendo también en su salida. Eso es grave y merece una explicación clara y transparente ante el país”, indicó.