Organizaciones de vivienda logran acuerdo con el Gobierno: abrirán mesa de trabajo por recorte al subsidio DS49

El Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores de la Región Metropolitana calificó como “completamente exitoso” el resultado de la movilización realizada este martes en rechazo al recorte presupuestario del Programa DS49, luego de que sus dirigentes fueran recibidos por el ministro de Vivienda y Urbanismo y acordaran la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus demandas.

La principal exigencia de las organizaciones era revertir la disminución de los recursos destinados al subsidio habitacional para 2026. Según denunciaron, el presupuesto del Programa DS49 pasaría de 15,8 millones de UF, que permitirían financiar 14 mil 300 subsidios, a 6,3 millones de UF, equivalentes a 5 mil subsidios.

Además, advirtieron que en la Región Metropolitana los recursos alcanzarían solo para 590 familias, poniendo en riesgo cerca de 50 proyectos habitacionales y dejando a unas 9 mil familias sin una solución habitacional.

Tras la reunión con el secretario de Estado, la representante del Movimiento Nacional de Pobladores, Valeria Bustos, destacó que el principal objetivo de la movilización fue alcanzado. “Al final nos recibió el ministro y logramos un acuerdo principal que era para nosotros importante, que era abrir una mesa de trabajo con el movimiento de pobladores”, señaló.

La dirigenta agregó que la instancia ya tiene fecha para su primera sesión, por lo que valoró positivamente el resultado de las gestiones. “Ya fijamos fecha para la próxima reunión, así que nosotros evaluamos como completamente exitosa la movilización”, afirmó.

De acuerdo con lo informado por la vocera, la primera reunión de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las dirigencias del movimiento quedó programada para el 26 de agosto, a las 15:00 horas.

Las organizaciones habían advertido previamente que el recorte presupuestario ocurre en un contexto marcado por temporales, incendios e inundaciones que afectan a miles de familias, insistiendo en que “las catástrofes no esperan” y que no es posible avanzar en reconstrucción y prevención si se reducen los recursos destinados a garantizar una vivienda digna.

Con la instalación de esta mesa de trabajo, el movimiento espera avanzar en una solución que permita revisar el presupuesto del DS49 y responder a la demanda habitacional planteada por las organizaciones sociales.