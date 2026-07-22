"Peligrósicas para las Másicas": canto, paya y rap se reúnen en Sala Master en la antesala del Día Nacional de la Paya

En vísperas del Día Nacional de la Paya, siete destacadas cultoras de la música popular y la improvisación poética compartirán escenario en “Peligrósicas para las Másicas”, un encuentro que reunirá canto, paya y rap para destacar el aporte de las mujeres a las tradiciones de raíz popular.

La actividad se realizará este miércoles 22 de julio, a las 19:00 horas, en la Sala Master (Miguel Claro 509, Providencia), y contará con las presentaciones de AlegríAle, Cami Rojas Torres, Emma Madariaga Valladares, María Antonieta Contreras, Pepita Muñoz, Caro López y La Perdiz.

El espectáculo se enmarca en la antesala del Día Nacional de la Paya, que se conmemora cada 30 de julio en homenaje a la tradición del canto improvisado en décimas, una de las expresiones más representativas del patrimonio oral chileno. En ese contexto, la iniciativa busca relevar el trabajo de las mujeres cultoras de la paya y de otros géneros de raíz popular, promoviendo un diálogo entre distintas generaciones y lenguajes musicales.

Históricamente, la paya ha estado asociada a un espacio predominantemente masculino. Sin embargo, desde la década de 1990 comenzaron a surgir figuras femeninas que abrieron camino en esta disciplina, como la pionera Cecilia Astorga y, posteriormente, Pepita Muñoz, quien suma dos décadas de trayectoria y será parte de este encuentro intergeneracional.

Además de las presentaciones en vivo, la jornada contará con transmisión radial, una instancia que permitirá acercar la paya femenina a nuevas audiencias y ampliar la difusión de una tradición que, hasta ahora, ha tenido mayor presencia en encuentros presenciales.

En ese sentido, la payadora y gestora cultural Cami Rojas Torres, una de las artistas convocadas, destacó el valor de reunir distintas expresiones populares en una misma jornada.

“Este encuentro es una forma de celebrar que la paya está viva y en constante diálogo con otras expresiones populares. Reunir canto, paya y rap en un mismo escenario, justo antes del Día Nacional de la Paya, es una manera de decir que esta tradición se sigue transformando y que las mujeres estamos ahí, sosteniéndola y renovándola”, señaló.

La artista también subrayó la importancia de que este encuentro llegue a la radio, ampliando la visibilidad de las mujeres dedicadas a la improvisación en décimas.

“Que la paya de mujer suene en la radio es importante porque es un terreno que todavía tenemos que ganar. Llevamos pocos años articulándonos de manera organizada a través de los encuentros nacionales, y en ese tiempo ya hemos visto duplicarse el número de payadoras en Chile. Estar en la radio es también una invitación a quienes nos estén escuchando desde sus casas, a sumarse y a sentirse convocadas. La paya está viva, y en la Sala Master va a tener nombre de mujer”, agregó Rojas Torres.

El encuentro busca poner en valor una tradición en permanente transformación, visibilizando el creciente protagonismo de las mujeres en la paya y tendiendo puentes entre esta expresión patrimonial y otros lenguajes musicales contemporáneos, como el rap, a través de una propuesta que celebra la diversidad de la cultura popular chilena.