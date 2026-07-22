"Publicidad engañosa": bancada PPD-Independientes cuestiona compensación por IVA de pañales y medicamentos

Como “publicidad engañosa“. Así calificaron diputadas y diputados de la bancada PPD-Independientes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG) para incorporar la devolución del IVA en la compra de pañales y algunos medicamentos, medida incluida en la denominada megarreforma tributaria aprobada el pasado martes 21 de julio.

Durante un punto de prensa realizado en el el Congreso, los parlamentarios sostuvieron que el beneficio es insuficiente y que el verdadero impacto del pacto favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos. En ese contexto, informaron que solicitaron a la Biblioteca del Congreso Nacional una estimación del beneficio promedio que recibirían las personas contempladas en el mecanismo de compensación.

Un monto que, según aseguraron, alcanzaría apenas los 3 mil 534 pesos mensuales por beneficiario, demostrando así la escasa magnitud del acuerdo y sustentando las críticas formuladas por la bancada. Al respecto, el diputado Carlos Bianchi (independiente) sostuvo que los resultados del análisis contradicen la forma en que fue presentado el beneficio.

“Esta bancada del PPD-Independiente se encontró con la siguiente cifra: la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile del orden de los 4 mil 200 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto podría obtener, con este acuerdo del señor Quiroz, una chilena o un chileno? 3 mil 534 pesos. Los más ricos de Chile, 4 mil 200 millones de dólares. Y una chilena o un chileno con discapacidad, del 80% más vulnerable de Chile, podría llegar a recibir 3 mil 534 pesos per cápita“, afirmó.

Fue en esa línea que Bianchi aseguró que dichos antecedentes demuestran que el acuerdo constituye “publicidad engañosa”. Asimismo, indicó que el informe económico considera un universo de 2 millones 112 mil 000 beneficiarios y que los recursos destinados al mecanismo ascienden a 89 mil millones de pesos anuales.

Por su parte, el diputado José Montalva también cuestionó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el PDG, asegurando que el beneficio ofrecido no compensa los efectos de la reforma. “Al parecer el PDG se vendió, o vendió a los chilenos, a la clase media y a las pymes, por un plato de lentejas. Pero un plato de lentejas al mes. Por eso el PDG vendió por 3 mil 500 pesos al mes a uno de cada diez chilenos; es decir, nueve chilenos no reciben nada y uno recibiría 3 mil 500 pesos”, manifestó.

Sobre lo mismo, el parlamentario agregó que el acuerdo implica comprometer la recaudación tributaria por dos décadas. “Un plato de lentejas al mes significó que, hasta por 20 años, hipotequemos los tributos que se van a recibir (…) Los recursos de todos los chilenos no se pueden usar en campañas presidenciales del futuro. Eso no se hace”, sostuvo.

Además, hizo un llamado a revisar las cifras elaboradas por la Biblioteca del Congreso Nacional, argumentando que este estimativo “no puede ser equivalente a que, por 20 años, yo asegure beneficios tributarios, no solamente a los que reinvierten, sino también a quienes solamente reciben más utilidades de nuestro país”.

La diputada Andrea Parra también criticó el mecanismo de compensación, afirmando que el verdadero impacto de la reforma favorece a los contribuyentes de mayores ingresos. “Aquí hay que demostrar, de manera técnica y científica, quiénes son los más favorecidos con la megarreforma. Y claramente los más favorecidos son los más ricos. Hipotecamos al país por los próximos años”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias fiscales de la iniciativa. “Si alguien cree que en los próximos cinco años no va a haber recortes feroces, que no se va a dañar la cohesión social o que no se va a desincentivar la inversión, está muy equivocado. Y el precio fue bastante barato: 3 mil 500 pesos. La verdad es que no amerita el sacrificio al que sometemos a la gran mayoría de la población”, indicó.

En tanto, el presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que la bancada lamenta el acuerdo alcanzado y aseguró que el proyecto compromete las finanzas públicas. “Creemos que, por un lado, se está dinamitando el futuro fiscal de Chile, donde el país deja de recaudar más de 4 mil millones de dólares con esta megarreforma aprobada sin compensaciones fiscales (…) Y, por otro lado, un acuerdo parcial, anexo con el PDG, que lo dijimos en su momento, es absolutamente insuficiente. Y estos datos hoy lo demuestran. Evidentemente, el beneficio per cápita que va a recibir cada beneficiario de nuestro país va a ser francamente una burla“, declaró.

Por eso, Soto instó a la bancada a impulsar un acuerdo tributario de mayor alcance y anunció acciones judiciales para frenar parte de la reforma. “Desde el PPD hemos hecho un llamado a un pacto económico y social (…) Esa es la única forma de generar crecimiento económico, inversión y empleo, pero de verdad. Y no con acuerdos parciales”, afirmó.

En tanto, confirmó que la oposición ya ingresó requerimientos ante el Tribunal Constitucional. “Como PPD, y en conjunto con el resto de la oposición, ratificamos que vamos a ir al Tribunal Constitucional. Ingresamos ayer el requerimiento, uno por la Cámara de Diputados, además de dos adicionales por el Senado, para que el Tribunal Constitucional declare que las normas tributarias y también medioambientales, en algunos aspectos de esta megarreforma, son contrarias a nuestro orden jurídico constitucional y, por lo tanto, se debe frenar esta megarreforma”, concluyó.