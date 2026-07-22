Senapred declara alerta amarilla en Arauco por crecida del río Pichilo

La Dirección General de Aguas (DGA) reportó un incremento en el caudal de la estación hidrométrica río Pichilo en Pichilo, lo que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar alerta amarilla para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío.

Según los registros, el río Pichilo superó los “valores de umbral amarillo”, situación que eleva el riesgo para los habitantes asentados en las cercanías de ese curso de agua. La vigencia de esta medida comenzó este miércoles 22 de julio y se mantendrá “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Desde Senapred explicaron que, con esta declaración, “se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”. La alerta permite activar de forma gradual los protocolos de respuesta ante posibles emergencias derivadas del aumento del río.