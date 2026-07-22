Tras cruce Poduje-Juliá: Agorechi pide a Kast que instruya terminar con "las malas prácticas de descalificaciones"

La Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) salió en defensa del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, luego de un cruce con el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje.

El origen del conflicto fue una crítica del gobernador a la visita de dos secretarios de Estado a la región —Poduje y el ministro Louis de Grange—, en medio del sistema frontal que afecta la zona. Juliá declaró al medio local Mi Radio LS que los ministros no le avisaron de su llegada y que consideró “impresentable que vengan a sacarse fotos cuando la gente espera soluciones y coordinación”.

A través de un vídeo en sus redes sociales, Poduje contestó: “Acá nadie se está sacando fotos. Nosotros vinimos a trabajar acá”. El ministro agregó que intentó comunicarse con el gobernador y que lamentaba si el canal no fue el adecuado, pero reiteró que el foco estaba en las soluciones. También mencionó que en Senapred el gobernador podía acudir en cualquier momento y que las únicas imágenes que manejaban eran satelitales para localizar problemas.

Ante estos dichos, Agorechi emitió una declaración pública en la que manifestó su malestar por lo que calificó como una “conducta irrespetuosa” del titular del Minvu. La asociación sostuvo que esta actitud busca normalizar la descalificación por redes sociales y “construir conflictos artificiales”, en lugar de colaborar en el trabajo que realizan las autoridades regionales y comunales electas, a quienes reconocieron como primera línea de respuesta ante las emergencias.

Desde Agorechi señalaron que esta conducta daña el esfuerzo del Presidente José Antonio Kast por recorrer las zonas afectadas y construir una agenda conjunta con los gobernadores. Además, entorpece el trabajo serio que se desarrolla en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). Por eso, pidieron al Mandatario que instruya “terminar con las malas prácticas de descalificaciones” del ministro Poduje hacia las autoridades regionales.

La asociación enfatizó que, en su rol de funcionario de confianza del Presidente, Poduje debería sumarse y articular esfuerzos con quienes fueron electos por la ciudadanía, y no aprovecharse de una situación de emergencia para generar roces artificiales. El requerimiento también busca que no se desvíe la atención ni el tiempo que el país requiere para afrontar las crisis, y que desde el gobierno central se promuevan liderazgos articuladores y a la altura de los problemas regionales. El escrito fue firmado por el presidente de Agorechi, Alejandro Santana (Los Lagos), y el vicepresidente, Rodrigo Mundaca (Valparaíso).