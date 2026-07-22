Trump quiere a Infantino para liderar Naciones Unidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según publicó el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

De acuerdo con esas fuentes, Trump considera que el dirigente suizo, de 56 años, es una figura con reconocimiento internacional y capacidad para generar consensos entre distintos sectores. Esa valoración, añade el medio, se habría fortalecido a partir de la estrecha relación que ambos desarrollaron durante la organización y disputa del Mundial 2026.

La elección del próximo secretario general de la ONU se realizará este año para reemplazar al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a fines de diciembre. Antes de ser ratificado por la Asamblea General, el candidato deberá obtener la recomendación del Consejo de Seguridad, instancia en la que Estados Unidos cuenta con derecho a veto.

La eventual nominación de Infantino surge en un contexto en que Trump ha mantenido una relación compleja con el sistema multilateral durante sus dos periodos en la Casa Blanca. El mandatario ha cuestionado en reiteradas ocasiones el papel de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, anunciar la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

En paralelo, la cercanía entre Trump e Infantino se hizo más visible durante el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde ambos participaron en diversas actividades oficiales vinculadas al torneo. Además, en diciembre pasado el presidente estadounidense recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, reconocimiento entregado por el organismo que encabeza el dirigente suizo.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca, la FIFA ni Naciones Unidas se han pronunciado oficialmente sobre la información publicada por el New York Post.