Alcaldes denuncian desigualdad en compensación por exención de contribuciones: Las Condes recibiría $13 mil millones y San Ramón $4 millones

Los alcaldes de oposición de Quinta Normal, Cerro Navia, Maipú, San Ramón y otras comunas cuestionaron duramente la fórmula de compensación contemplada en la megarreforma tributaria para enfrentar la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, calificándola como una medida “injusta”, “regresiva” y que profundiza las desigualdades territoriales.

En un punto de prensa realizado tras la aprobación de la propuesta en la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados, los jefes comunales sostuvieron que el mecanismo permitiría compensar con recursos provenientes de impuestos generales a comunas de altos ingresos, en desmedro del resto del país.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, afirmó que la iniciativa “afecta a nuestras comunas” y cuestionó que “el Estado chileno va a estar compensando a Las Condes con más de 13 mil millones de pesos”, mientras que comunas como Quinta Normal recibirían “un poco más de 50 millones”, Lo Espejo “solo 4 millones” y San Ramón otros “4 millones”. “Esta propuesta la consideramos injusta y desigual para los municipios de Chile“, aseguró.

Asimismo, criticó que el Gobierno diera por alcanzado un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), asegurando que la postura respaldada por el Ejecutivo fue aprobada mediante “una propuesta que se votó por WhatsApp” y que “se ganó por un voto”, por lo que, a su juicio, “falta a la verdad decir que hay un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades”.

En la misma línea, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, calificó como “grotesco” que la compensación beneficie principalmente a comunas de mayores ingresos. “No es justo que comunas como San Ramón tengan una compensación de 3 millones (…) y que a comunas como Las Condes se les vaya a restituir 13 mil millones de pesos”, sostuvo. A su juicio, la propuesta “no corresponde a resolver parte de los dolores importantes que tiene nuestro país, como lo es la desigualdad, sino que, por el contrario, la está profundizando”.

La jefa comunal añadió que los alcaldes proponen que la totalidad de los recursos destinados a la compensación ingresen al Fondo Común Municipal para distribuirse “según las necesidades de las comunas”, en lugar de hacerlo mediante asignaciones directas a las comunas que aportan más bajo el concepto de contribuciones.

Uno de los emplazamientos más duros vino del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien aseguró que el proyecto terminará haciendo que “cada vez que compren un kilo de pan, cada vez que compren un litro de leche (…) parte de lo que están pagando va a ir a las comunas más ricas de Chile“. Además, anunció que propondrá al Concejo Municipal abandonar la Asociación Chilena de Municipalidades, acusando a su presidente, Gustavo Alessandri (Zapallar), de haber “traicionado a los municipios de Chile” y “a los más pobres de Chile”.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la propuesta como “la más injusta en términos de financiamiento municipal que se recuerde” y sostuvo que obliga a vecinos de comunas populares a financiar “un subsidio de más de 30 mil millones de pesos al año a las tres comunas más ricas de Santiago”.

El jefe comunal insistió en que la totalidad de los recursos asociados a la compensación —estimados en cerca de 200 millones de dólares— debiera destinarse al Fondo Común Municipal y no a compensaciones individuales. Además, llamó a los senadores a rechazar la propuesta para abrir una nueva negociación con el Ejecutivo.

“Tenemos que resistirnos a esa propuesta y forzar un espacio de diálogo real con el Gobierno”, afirmó, acusando además que la decisión de la AChM fue adoptada mediante “una votación de directiva por WhatsApp”, sin consulta a las bases.

En tanto, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, aseguró que existió un compromiso previo del ministro del Interior, Jorge Alvarado, con la bancada de la Democracia Cristiana para que el 100% de la compensación fuera destinado al Fondo Común Municipal si el partido respaldaba el artículo sobre la exención de contribuciones.

“La Democracia Cristiana ese día cumplió. Sin embargo, el ministro Alvarado no cumplió“, afirmó. Según el edil, la indicación finalmente presentada cambió ese compromiso y terminó favoreciendo a las comunas de mayores ingresos. “Es una vergüenza que no cumplan lo que están pactando en reuniones”, sostuvo.

En contraste, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) apuntó a la gestión financiera de los municipios, asegurando que “existen muchos municipios que están siendo administrados desprolijamente” y que actualmente acumulan “más de 512 mil millones en deudas previsionales”. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debe “tomar las medidas necesarias para tener una planificación para pagar esta deuda y descontarlo a través del Fondo Común Municipal“, además de impulsar medidas que permitan “tener una mejor gestión financiera en cada uno de los municipios de nuestro país”.

La respuesta del Gobierno

Tras las críticas, el ministro Jorge Quiroz defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo y descartó modificar el mecanismo de compensación. “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa no más”, afirmó el secretario de Estado, quien sostuvo que la alternativa planteada por los jefes comunales implicaría dejar sin restitución de recursos a los municipios.

El ministro agregó que la propuesta del Gobierno busca evitar que las comunas sufran una merma en sus ingresos producto de la exención de contribuciones y cuestionó que algunos alcaldes rechazaran un mecanismo que, según afirmó, precisamente busca compensarlos.

De esta manera, el conflicto entre el Ejecutivo y un grupo de alcaldes de oposición continúa escalando mientras la megarreforma sigue su tramitación en el Congreso.