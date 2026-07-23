Bachelet se mide contra los candidatos a la Secretaría General de la ONU en primer debate oficial

Este jueves se llevará a cabo en Nueva York el primer debate oficial entre los postulantes a la Secretaría General de Naciones Unidas, instancia que marcará el inicio público de la carrera por el cargo. La expresidenta Michelle Bachelet participará en la actividad junto al resto de los aspirantes.

El encuentro, denominado “Diálogo abierto de la ONU: El próximo Secretario General”, se realizará en el Salón de la Asamblea General a partir de las 17:00 horas de Chile (21:00 GMT) y será transmitido por Naciones Unidas. La organización del evento estuvo a cargo de la Oficina del Presidente de la Asamblea General con el apoyo de Bloomberg, y contará con la moderación de periodistas.

Desde el organismo internacional señalaron que la instancia “marcará un hito importante en el proceso de selección y nombramiento del próximo secretario general”.

Bachelet llega a esta fase con el respaldo oficial de México y Brasil, luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara el apoyo que había comprometido la administración de Gabriel Boric. El embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares Pacheco, sostuvo recientemente que, pese a que el apoyo del Gobierno chileno tenía un valor simbólico relevante, el respaldo de dos de las principales economías latinoamericanas “tiene su peso específico”.

En las últimas semanas, la exmandataria ha desplegado una intensa agenda internacional que incluyó reuniones con autoridades de Bahréin, Qatar y Pakistán, en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, además de visitas a Liberia y Somalia. En su campaña, Bachelet ha planteado que, de resultar electa, impulsará una mayor diplomacia preventiva y fortalecerá los mecanismos de mediación para enfrentar conflictos internacionales. También ha señalado que buscará que las operaciones de paz sean más ágiles y eficientes, y promoverá una mayor participación de las mujeres en la construcción y mantenimiento de la paz.

“La diplomacia siempre debe ser la primera línea de defensa”, manifestó la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien además ha defendido el diálogo como la principal herramienta para resolver los conflictos internacionales.

Uno de los principales desafíos de su candidatura será obtener el respaldo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China—, cuyos gobiernos cuentan con derecho a veto durante el proceso de selección.

Junto a Bachelet compiten en esta carrera la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi, el expresidente senegalés Macky Sall, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y Carolyn Rodrigues Birkett, propuesta por Guyana.

El próximo 30 de julio dará inicio la etapa de los denominados “straw polls”, votaciones de prueba realizadas por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo que reúne cada candidatura. Estos sondeos no son vinculantes, pero históricamente han anticipado el nombre del postulante que posteriormente recomienda el Consejo de Seguridad a la Asamblea General para su designación definitiva.

La persona electa asumirá el cargo el 1 de enero de 2027 y sucederá al actual secretario general, António Guterres.

La lista de candidatos aún podría ampliarse. Según informó The New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como eventual candidato al máximo cargo de Naciones Unidas, aunque hasta ahora no existe una postulación oficial.