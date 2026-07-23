Caso Hermosilla se amplía: Fiscalía investiga a exjefe de contrainteligencia de la ANI por presunta entrega de datos confidenciales

La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para liderar la indagatoria sobre las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exjefe de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Paulo Contreras, quien anteriormente se desempeñó como alto oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

La decisión se adoptó luego de una denuncia interpuesta por el diputado socialista Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, tras la publicación de un reportaje que dio cuenta de presuntas filtraciones de información reservada. Los antecedentes dados a conocer por Reportea señalan que Contreras habría entregado a Hermosilla datos confidenciales sobre investigaciones policiales, movimientos migratorios y otros antecedentes protegidos, algunos de los cuales podrían estar amparados por la Ley de Inteligencia.

Entre los hechos mencionados se encuentra el seguimiento a un viaje realizado por el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, además de información relacionada con una investigación por la variante Delta del covid-19.

Cabe señalar que Contreras llegó a ocupar la jefatura de contrainteligencia de la ANI tras dejar la PDI, cargo al que posteriormente renunció luego de que se conocieran los chats.

Según lo consignado por 24 Horas, la investigación también buscará esclarecer el contenido de reuniones presenciales y el intercambio de sobres y mensajes a través de Telegram, canal que, de acuerdo al reportaje, habría sido utilizado para compartir información de carácter más sensible. Estos elementos podrían ampliar las aristas del denominado caso Hermosilla y determinar eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.