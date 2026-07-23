Diputado Cuello (PC) y cambios a las 40 horas: "Instala la falsa tesis de que más derechos significa más desempleo"

El ingreso de los proyectos que forman parte de la agenda laboral del Gobierno continúa generando cuestionamientos en el Congreso. Entre las iniciativas se encuentra la modificación al mecanismo de distribución de la jornada laboral establecido en la Ley de 40 Horas, que busca ampliar el período para promediar la jornada desde las actuales cuatro semanas hasta 16 semanas, o incluso un máximo de 52 semanas cuando exista acuerdo con organizaciones sindicales.

En este contexto, el diputado Luis Cuello (PC), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, criticó el enfoque del Ejecutivo y aseguró que las iniciativas responden a una visión que, a su juicio, responsabiliza a los trabajadores del escenario laboral.

“Veo que acá hay un esfuerzo, un propósito por parte del Gobierno, primero de responsabilizar a los trabajadores del desempleo y, en segundo lugar, de instalar con fuerza una tesis que es completamente falsa e injustificada de que más derechos para los trabajadores significa que hay más desempleo, que hay menos trabajo”, cuestionó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis.

El parlamentario también cuestionó el origen de las propuestas y señaló que fueron elaboradas sin la participación de organizaciones sindicales. “Se han inspirado en una mesa de reactivación del empleo que en realidad está formada por economistas que tienen una afiliación, más bien una ideología conservadora, donde no se consideró a los trabajadores, ni a los sindicatos, ni a la CUT“, afirmó.

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Para Cuello, el conjunto de proyectos apunta a flexibilizar las condiciones laborales y reducir las garantías existentes. “Uno solamente puede advertir intentos para precarizar y flexibilizar el empleo“, señaló.

Respecto de la modificación al régimen de las 40 horas, Cuello sostuvo que el proyecto carece de fundamento, ya que la implementación de la normativa aún no concluye. “Esta ley ni siquiera está en régimen. Ahora tenemos 42 horas, ni siquiera se ha terminado con la gradualidad. Por lo tanto, no hay una evaluación respecto de la ley y ya se está haciendo una modificación que, en realidad, vulnera su espíritu”, denunció el parlamentario.

Asimismo, cuestionó el estatuto especial para el turismo, pues aseguró que dejaría a esos trabajadores fuera del objetivo central de la reforma. “Eso significa que estos trabajadores en ningún caso van a trabajar 40 horas. Hay todo un segmento que va a quedar excluido de las 40 horas“, indicó.

Uno de los principales reparos del legislador apunta al rol de las organizaciones sindicales en la nueva propuesta. Actualmente, la Ley de 40 Horas permite distribuir la jornada en un promedio de cuatro semanas cuando existe acuerdo con el sindicato en el caso de trabajadores sindicalizados. Según Cuello, esa exigencia desaparece con el nuevo proyecto.