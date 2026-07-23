EE.UU. impone arancel del 12,5% a Chile por trabajo forzoso: Gobierno califica la medida como injustificada

Estados Unidos confirmó la aplicación de nuevos aranceles a sus 60 principales socios comerciales, debido al “fracaso de prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa”. Chile no quedó exento del paquete arancelario y deberá asumir un gravamen adicional del 12,5%.

La Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR por sus siglas en inglés) detalló que la medida establece gravámenes del 10% o 12,5%, aunque algunos productos como el cobre quedarán exceptuados.

“Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo el representante comercial Jamieson Greer mediante un comunicado.

Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en tanto, manifestaron que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de investigación”.

La subsecretaria Paula Estévez enfatizó que “Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia”.

La autoridad añadió que, al tratarse de 60 economías afectadas en distinto grado, “esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile“.

Asimismo, aclaró que “la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”.

En cuanto a los detalles de la medida, un arancel del 10% se aplicará a Argentina, Bangladés, Cambodia, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, además del Reino Unido. Para ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, el gravamen será del 10% o 12,5%, siempre que no estén exentos.

En tanto, el resto de las economías —entre las que figura Chile— quedaron sujetas al 12,5%. En total, las 60 naciones representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.