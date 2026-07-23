FECh: estudiantes se despliegan por la RM para apoyar a comunas afectadas por los temporales

Durante la última semana y tras las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país, cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad de Chile se ha movilizado por distintas comunas de la Región Metropolitana para apoyar a las comunidades más afectadas. Coordinados por dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), las y los voluntarios han colaborado en labores de emergencia como la remoción de barro y escombros, el despeje de alcantarillados, el llenado y la instalación de sacos de arena y la instalación de nailon, además de entregar apoyo directo a vecinas y vecinos.

“Nos hemos estado desplegando en la comuna de la Cisterna, de Lo Espejo mayoritariamente. También en Puente Alto apoyamos en los albergues, cuidando a niñeces, entregando almuerzos. En la comuna de Cerro Navia también, con remoción de barro, sobre todo”, explica Laura Mlynarz, presidenta de la FECh.

“Esta iniciativa nace porque entendemos que la Federación cumple un rol histórico, un rol público de la Universidad, de ponerse a las necesidades del país, sobre todo en situaciones de emergencia, como es la que nos encontró”, agrega.

En Lo Espejo, donde la FECh ya tenía programado un voluntariado de invierno, las labores comenzaron el jueves pasado y se concentraron en sectores como avenida La Feria, callejón Lo Ovalle y calle Marcela Paz. En estos puntos, las y los estudiantes trabajaron en el retiro de ramas y la remoción de barro, contribuyendo a despejar veredas y calles y a facilitar el tránsito de vecinas y vecinos.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, valoró el trabajo realizado por las y los voluntarios de la FECh en una entrevista con Radio Nuevo Mundo. “Nos permitieron realizar gran parte de las labores de remoción. Con esto estamos haciendo comunidad, una labor que es profundamente apreciada por los vecinos”, señaló.

Tras los esfuerzos de las y los voluntarios, la presidenta de la FECh reflexionó sobre las inequidades que siguen presentándose en las comunas de la Región Metropolitana. “Lo que más evidenciamos estos días es que los sistemas frontales y la emergencia no se ven reflejadas igual en toda la Región Metropolitana. Son las comunas más vulnerables, las comunas que tienen menor ingreso y menos sustento económico, las que se ven más afectadas. En esa misma línea, por ejemplo, que ahora se esté legislando la ‘megareforma’, de hecho va a afectar directamente al fondo común municipal, lo nos hace un llamado a ponernos a disposición aún más, para poder reforzar esas necesidades”.

La Chile ayuda a Chile

La FECh ya se encuentra en contacto con distintos municipios para coordinar nuevas labores de apoyo de emergencia. En paralelo, están confirmados los trabajos territoriales de invierno en Lo Espejo, donde las y los estudiantes colaborarán con organizaciones sociales de la población Santa Adriana.

Este voluntariado se realizará entre el 30 de julio y el 1 de agosto y se trabajará en la recuperación de espacios, la realización de murales, talleres comunitarios y ferias de servicios, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la universidad pública y los territorios.

“También estamos conversando con compañeros de las otras federaciones a nivel nacional para ver si podemos articular algún tipo de apoyo, sobre todo a la zona del norte más afectada del país”, señala Laura Mlynarz.

A estas acciones se suma la habilitación de la Casa FECh como punto de acopio para reunir insumos destinados a las regiones de Atacama y Coquimbo. Desde ayer, el espacio recibe alimentos no perecibles, agua y artículos de higiene personal y menstrual.

“Me gustaría invitar a que durante por lo menos toda esta semana se acerquen a Casa FECh a dejar los insumos que puedan ir aportando. Sea cual sea siempre sirve. Y bueno, decir que los trabajos de emergencia se han destacado por el nivel de participación, motivación y también sentido de pertenencia con el cumplir el rol público y ponerse a disposición que han tenido los estudiantes de la Universidad”, concluyó la presidenta de la FECh.