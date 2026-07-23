Inmobiliaria Fundamenta, abogados Lagos, Vargas, Silber y jueza Vivanco

En razón a que el megaproyecto de 4 torres de viviendas, oficinas y locales comerciales de la Inmobiliaria Fundamenta en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$ 300 millones, ha sido sumamente polémico y por el cual, desde hace años, estamos informando con datos duros sobre su ilegalidad y malas prácticas cometidas por la respectiva dirección de obras municipales (DOM) y por la misma empresa, lo que significó la destitución, por parte del Congreso Nacional, del juez Sergio Muñoz, entonces presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, a la luz de un completo reportaje publicado el 15 de julio pasado en el medio de investigación Ciper, dejamos en claro que la primera en oponerse a este invasivo megaproyecto fue la alcaldesa, Emilia Ríos, lo que significó en paralelo el inicio de acciones judiciales por parte de organizaciones ciudadanas.

Inicialmente se otorgaron distintos anteproyectos de edificación, de entre 26 y 32 pisos, por parte del DOM, Carlos Frías, funcionario que, por otras razones, fue destituido posteriormente. El titular de esos actos administrativos preliminares fue la sociedad conformada por Plaza Egaña SpA y Metro S.A., empresa pública de transporte que aportó al negocio una porción del terreno. El nuevo DOM, Patricio Reyes, otorgó el 12/10/2018 a dichas empresas el permiso de edificación N° 296, en donde se lee “se deberá presentar para la recepción final Declaración de Impacto Ambiental aprobada y ejecutada” (sic), a pesar de que esta Declaración es obligatoria para el inicio de obras del proyecto y además sin que se certificara que el Estudio de los Conos de Sombra estuviera correctamente elaborado, teniéndose en cuenta que en esa fecha el Plan Regulador Comunal (PRC) de Ñuñoa fijaba una altura máxima de 15 pisos.

Debido a lo anterior, la fundación Defendamos la Ciudad le comunicó la situación de las sombras a la Contraloría General de la República, Cámara Chilena de la Construcción y a la Seremi del Minvu. La primera contestó que no tendríamos legitimación activa para formular una denuncia y los otros dos no se pronunciaron. Tiempo después, se le propuso al ente fiscalizador sostener una reunión con sus funcionarios expertos en esta materia técnica, la que nunca se llevó a cabo, razón por la cual, con el ingeniero civil y ex funcionario del Minvu, Rodolfo Acha, fuimos recibidos por el Directorio del Colegio de Arquitectos, a quienes les explicamos con los necesarios documentos de rigor, que el Estudio de marras era una calamidad. A esta fecha, dicha orden profesional no emite opinión al respecto.

El 20 de abril de 2022, el diario La Tercera entrevistó sobre su vida privada y logros empresariales a Pablo Medina, cara visible y socio principal del mega proyecto de la inmobiliaria Fundamenta, cita en donde dicho inversionista se quejaba porque la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago había revocado una errada “autorización” ambiental, y por lo tanto, el proyecto quedó paralizado por 9 meses. A raíz de esto, esa empresa informó a la prensa que había recusado al juez Sergio Muñoz, porque una hija abogada y jueza de éste, lo habría aludido en una conversación con una empleada de la inmobiliaria, solicitándole devolución del dinero adelantado por la compra de 2 departamentos, habida cuenta que el proyecto no se estaba ejecutando. El único motivo que tuvo la inmobiliaria para objetar al Juez Muñoz fue su posición, apegada a derecho, sostenida respecto de la evaluación ambiental.

Según nuestro criterio, esa simplista acusación carecía de todo valor probatorio debido a que se trata de comentarios de pasillo y, en todo caso, por ello los abogados Raúl Tavolari, Rodrigo Benítez, Carlo Sepúlveda y Edesio Carrasco renunciaron al patrocinio y poder que les fue conferido por Plaza Egaña SpA, para este polémico proyecto. Estos abogados consideraron, con justa razón, que hubo un cambio en la estrategia en la conducción del recurso de casación radicado en la misma 3a Sala del máximo tribunal.

link Caso Fundamenta: Fiscalía detecta que Lagos ordenó un pago de $13 millones a pareja de la entonces jueza Vivanco – CIPER Chile. Para que los lectores saquen sus propias conclusiones sobre este asunto, deben leer el

Este reportaje, en el cual se alude a información del Ministerio Público, es lapidario porque se acreditaron varias cosas que dejan mal parados a varios interesados que buscaban sacar al juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Ahí se dice que la empresa Fundamenta contrató y le pagó $ 600.000.000 a la sociedad de Lagos, Vargas y Silber, en nuestra opinión, no porque fueran buenosmozos y expertos en el derecho y en las leyes, sino exclusivamente porque ellos sabían como intervenir y ganar sus juicios en los tribunales superiores de justicia.