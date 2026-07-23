Justicia rebaja cautelares contra exsubsecretario Monsalve: de arresto domiciliario total a solo nocturno

Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía revisó las medidas cautelares del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrenta una investigación por abuso sexual y violación contra una subalterna con quien compartía labores en el Gobierno.

En la audiencia, el tribunal determinó que la exautoridad deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, rebajando así la restricción que pesaba sobre él.

Ante la resolución del tribunal, el fiscal Marcelo Barboran declaró que la postura del Ministerio Público es que correspondía mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre el exsubsecretario del Interior.

“El tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno, parcial. Sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado, que ha sido tenido en consideración previamente tanto por el tribunal de garantía como por la excelentísima Corte Suprema, atendido lo que ha manifestado el Ministerio Público en las audiencias anteriores”, declaró.

Así, el persecutor sostuvo que la Fiscalía evaluará “la posibilidad de recurrir de esta resolución ante la ilustrísima Corte de Apelaciones por la vía de apelación”.

Por su parte, el abogado de Monsalve, Víctor Providel, valoró la resolución del tribunal, que reconoció que el tiempo en que ha estado privado de libertad la exautoridad —aproximadamente 20 meses— era un antecedente para modificar la medidas cautelar. “El tribunal reconoce ese tiempo como un factor a analizar y realiza un profundo análisis en relación a los posibles peligros que podría existir para la libertad de don Manuel Monsalve”, señaló.

Providel destacó que el Séptimo Juzgado de Garantía descartó que “exista un peligro de fuga, peligro de reiteración y que exista un peligro de obstrucción de las diligencias de la investigación que están pendientes”, así como también desestimó que existan antecedentes calificados que permitan presumir que Monsalve pueda “atentar contra la seguridad o integridad tanto de la víctima como de su grupo familiar”. El exsubsecretario Monsalve se encontraba desde mayo de 2025 con arresto domiciliario total en su residencia de Viña del Mar, Región de Valparaíso, luego de permanecer recluido en la cárcel de Rancagua y en el Anexo Capitán Yáber.

En junio pasado, además, el mismo tribunal decretó la ampliación del plazo de investigación en su contra por 60 días adicionales.

Con la decisión de esta jornada, el exsubsecretario ve reducidas sus cautelares, pasando de un encierro completo en su domicilio a solo pernoctar en él.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.