Las cinco almas de la derecha: las divisiones del oficialismo que reveló la entrevista de Mara Sedini

Las diferencias al interior del oficialismo volverán a ser abordadas este jueves por la noche en una nueva reunión entre el Presidente José Antonio Kast y los presidentes de partido. El encuentro se sostiene dos días después de que se emitiera la polémica entrevista a Mara Sedini, donde la exvocera de Gobierno acusó presiones de personeros del oficialismo —que serían de Renovación Nacional (RN)— para obtener cargos políticos e incluso, un sabotaje de parte de ese mismo sector para sacarla del gabinete.

En la antesala de la reunión, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, desdramatizó las tensiones y señaló que en el oficialismo “hemos tenido grandes capacidades de coordinarnos, con los distintos partidos, entendiendo nuestras diferencias legítimas”.

“Hemos sido capaces de aunar todos los votos necesarios del oficialismo, en todas las votaciones importantes”, agregó.

En un tono similar, el vicepresidente del Senado y militante de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que las declaraciones de la exministra Sedini “de ninguna manera debilitan la relación entre el Gobierno y los partidos que lo apoyan”.

Asimismo, descartó el supuesto boicot de personeros de Chile Vamos contra la exvocera: “Las personas cuando están dolidas generalmente se desahogan. Ella volvió en gloria y majestad a Sin Filtros”.

Sedini y el Partido Nacional Libertario

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile analistas políticos coincidieron en que las declaraciones de Sedini pusieron en evidencia las tensiones al interior de las distintas derechas.

El académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, identificó por lo menos tres grupos: el de Chile Vamos, el del Partido Republicano y el del Partido Nacional Libertario (PNL).

Duval afirmó que la exministra Sedini es parte de esa última corriente: “Se integra más bien en esa lógica, de lo que está haciendo el Partido Nacional Libertario, que es básicamente impugnación al poder”.

“Esa impugnación al poder, algunas con argumentos y otras sin argumentos, buscan sacar réditos políticos y eso es lo que ha estado haciendo básicamente. Sedini se insertaba más en esa lógica, que en la lógica republicana propiamente tal, que es más conservadora y lejana de Chile Vamos”, observó.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, compartió que la exvocera está más cerca de los libertarios que de los republicanos. A su juicio, Sedini incluso podría instalarse “en un discurso, que es de la derecha nacional libertaria, respecto a que este Gobierno no habrá tenido todo el éxito que pudo tener por poco decidido, por poco confrontacional”.

Águila estimó que el relato será que: “Si había una derecha cobarde, esta derecha no es tan cobarde (la del Partido Republicano), pero finalmente no fue capaz de cumplir esa expectativa y este país debe ser, por lo tanto, sucedido por una derecha que sí es valiente y que sí dice las cosas como quiere”.

Mario Herrera: “Hay una derecha radical que trata de fagocitar al resto”

Por su parte, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, habló de cinco almas en la derecha: una derecha radical representada por el Partido Nacional Libertario, la renovada del Partido Republicano, la conservadora de la UDI, la de caudillos de Renovación Nacional y la liberal de Evópoli.

Para Herrera, las diferencias entre todas esas vertientes van más allá de la “divergencia en términos programáticos”, sino que lo que hoy día existe dentro de la derecha “son peleas y rivalidades”. “Cada una de estas derechas surge de una división de la anterior”, complementó.

Consultado sobre la posibilidad que tienen esos distintos grupos de trabajar en conjunto, el analista aseguró que incluso es un desafío más complejo que el enfrentó la administración del presidente Gabriel Boric, cuando el Socialismo Democrático y el Frente Amplio tuvieron que unir fuerzas para sacar adelante el gobierno.

Herrera remarcó que Kast tiene la misma necesidad que Boric de “robustecer sus cuadros técnicos y políticos”, al igual que tener más “espalda dentro de su Gobierno”. Sin embargo, apuntó a que ahora “hay más dificultad en el sentido de que la derecha tiene más complejos con respecto a sí misma”

“Hay una derecha radical que trata de fagocitar al resto de la derecha tradicional y eso es algo que no ocurrió en la izquierda, que más bien esa discusión la tuvieron antes, a propósito de los movimientos estudiantiles. Acá esta discusión impacta directamente en el gobierno”, sostuvo.