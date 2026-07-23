Positividad de virus respiratorios volvió a aumentar y la Influenza A lidera la circulación en la última semana

El Ministerio de Salud anunció la ampliación de la vacunación contra la influenza a toda la población, en medio del aumento de la circulación de virus respiratorios y del escenario de cocirculación de influenza A, influenza B, rinovirus y virus respiratorio sincicial (VRS).

Durante el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, explicó que la medida responde a diversos factores epidemiológicos, entre ellos las condiciones propias del invierno, el comportamiento inusual de la influenza B y la circulación simultánea de varios virus respiratorios.

Según el Instituto de Salud Pública (ISP), en la semana epidemiológica 28, correspondiente entre el 12 y el 18 de julio, el 46,8% de las muestras analizadas resultó positiva para algún virus respiratorio, cifra superior a la registrada la semana anterior.

Entre los virus detectados, influenza A lideró con un 24,6% de positividad, seguida por influenza B con 21%, rinovirus con 20% y virus respiratorio sincicial (VRS) con 17%, reflejando una circulación relativamente similar entre estos agentes.

Vilches explicó que este comportamiento, sumado a las bajas temperaturas, el aumento de la humedad y los recientes eventos meteorológicos, favorece la transmisión de virus respiratorios. La autoridad sanitaria informó que la campaña de vacunación contra la influenza alcanza un 77,8% de cobertura en los grupos objetivo, con más de 8 millones de dosis administradas.

No obstante, el principal rezago continúa concentrándose en las personas mayores de 60 años, cuya cobertura llega al 61,8%, muy por debajo de la meta del 85%. En tanto, la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, informó que, si bien las consultas respiratorias continúan mostrando una tendencia general a la baja, la población infantil registró un aumento durante la última semana.

Las atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas crecieron 13,3% en niños de entre 1 y 4 años y 16,4% en el grupo de 5 a 14 años. En tanto, las hospitalizaciones respiratorias aumentaron 42% en menores de 1 a 4 años y 58,5% entre los niños de 5 a 14 años, situación que las autoridades asociaron al retorno a clases y al incremento de la circulación viral.

A nivel general, las consultas respiratorias representaron el 28,5% del total de atenciones de urgencia, mientras que las hospitalizaciones por causas respiratorias disminuyeron 5,6% respecto de la semana anterior. El reporte indicó que la red asistencial dispone de 775 camas críticas pediátricas, con una ocupación del 75,2%, de las cuales el 32,6% corresponde a pacientes con enfermedades respiratorias.

En la población adulta existen 4 mil 393 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 93,4%. De ellas, el 15% está ocupado por pacientes con patologías respiratorias. Respecto de la inmunización contra el virus respiratorio sincicial mediante anticuerpos monoclonales, el Minsal informó un avance del 97,3%, con más de 117 mil dosis administradas.

La cobertura alcanza el 98,7% en recién nacidos y el 96,1% en lactantes nacidos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, la campaña de vacunación contra el Covid-19 suma más de 580 mil dosis aplicadas en el país.

Durante la ronda de preguntas, Vilches explicó que la autoridad sanitaria espera un nuevo incremento en la circulación de virus respiratorios durante las próximas semanas, siguiendo el comportamiento observado en temporadas anteriores tras el retorno de los estudiantes a clases.

La autoridad reiteró el llamado a vacunarse cuanto antes, utilizar mascarilla en servicios de urgencia, centros de diálisis y unidades oncohematológicas —donde continúa siendo obligatoria—, además de mantener el lavado frecuente de manos y utilizar correctamente la red asistencial, privilegiando la atención primaria para cuadros leves y los servicios de urgencia hospitalarios para situaciones de mayor gravedad.