Quiebre político marca avance de la reforma al SAE: oposición abandona comisión por acusaciones de falta de diálogo 

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles a la Comisión de Hacienda el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), luego de votar en particular las 70 indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y parlamentarios. La votación estuvo marcada por el retiro de parlamentarios de oposición y del Partido de la Gente, quienes acusaron falta de diálogo y cuestionaron la conducción de la sesión. La iniciativa incorpora el mecanismo de Elección Mutua para los establecimientos con sobredemanda, uno de los aspectos que ha concentrado las críticas durante su tramitación. Entre las indicaciones aprobadas, el Ejecutivo precisó que la Elección Mutua se implementará dentro del SAE y no como un sistema paralelo, a través de la plataforma única administrada por el Ministerio de Educación. También estableció que las entrevistas a apoderados tendrán un carácter exclusivamente informativo y no podrán influir en la asignación de vacantes. Durante la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y aseguró que la Elección Mutua mantendrá “un solo ordenamiento, una sola asignación y un solo algoritmo“, mientras que la asignación aleatoria seguirá operando únicamente cuando los demás criterios no permitan resolver la admisión.

Las indicaciones aprobadas facultan a los establecimientos con más postulantes que cupos para aplicar criterios propios de priorización, entre ellos la existencia de hermanos en el colegio, la adhesión al proyecto educativo y, en el caso de liceos técnico-profesionales o de alta exigencia académica, evaluaciones de aptitudes vinculadas a esos proyectos. Además, desde séptimo básico podrán considerar el desempeño académico, siempre bajo criterios objetivos, transparentes y sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación.

El proyecto también dispone que los establecimientos que opten por la Elección Mutua deberán reservar al menos un 20% de sus vacantes para estudiantes prioritarios y un 10% para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales. Asimismo, contempla sanciones para quienes incumplan la normativa, incluyendo la pérdida de esta facultad por cinco años en caso de reincidencia.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la diputada republicana Valentina Becerra solicitó cerrar el debate del proyecto completo, pese a que aún restaban cerca de 35 indicaciones por votar. La petición fue cuestionada por parlamentarios de oposición, ya que el reglamento de la Cámara establece que el cierre del debate debe solicitarse respecto de cada disposición en discusión y no sobre la totalidad de una iniciativa. El intercambio derivó en el retiro de diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Democracia Cristiana y PDG.

La salida de los parlamentarios estuvo acompañada de duras críticas al desarrollo de la sesión. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que en la Comisión de Educación la derecha cuenta con una “sobrerrepresentación” producto del acuerdo administrativo de la Cámara y acusó que esa mayoría se ha utilizado para impedir el debate.

“No basta solamente con presentar una indicación, sino que se remiten a ver quién es el autor de la indicación. Nos cierran el debate, no quieren debatir con nosotros, incluso cuando hacemos mejoras a los proyectos de ley“, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que la forma en que se desarrolló la discusión repite, a su juicio, lo ocurrido durante la tramitación del proyecto de Escuelas Protegidas. “Lo dijimos en su momento, vamos a ir al Tribunal Constitucional, este proyecto está mal hecho, este proyecto es inconstitucional y finalmente el TC nos terminó dando la razón“, señaló.

Serrano también cuestionó el trabajo prelegislativo del Ejecutivo y aseguró que la oposición solicitó suspender la discusión y retirar la urgencia del proyecto para alcanzar un acuerdo. “Nos citaron a una mesa técnica, una mesa técnica que no cumplió su objetivo. Le dicen a sus diputados ‘voten a favor de estas indicaciones’ y, por ser indicaciones nuestras, las rechazan”, señaló.

“Le dijimos a la ministra: paremos la discusión acá, retiren la urgencia. Es importante llegar a un acuerdo”, detalló. En esa línea, la parlamentaria cuestionó el rol de la ministra de Educación: “No ejerce liderazgo sobre los parlamentarios y parlamentarias que son del oficialismo”.

En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, defendió la disposición al diálogo de su partido y recordó que respaldó la idea de legislar la reforma al SAE, pese a que otras fuerzas de oposición votaron en contra. “Las indicaciones que hemos propuesto sobre la mesa también han sido rechazadas en bloque por el oficialismo. Hemos recogido el clamor popular de que el sistema de admisión escolar debe recibir mejoras, que el mérito esté presente, pero bajo reglas de publicidad, transparentes y sin discriminación”, sostuvo.

Pese al retiro de esos parlamentarios, la comisión continuó sesionando y terminó despachando la iniciativa a la Comisión de Hacienda. Al término de la votación, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, agradeció el trabajo realizado por el Ministerio de Educación y valoró que el proyecto avanzara.

“Se ve que hubo un gran trabajo detrás para sacar adelante este proyecto. También quiero valorar la seriedad con la que nos hemos tomado esto quienes estamos acá, porque se siente esa paz que no se sintió en la mañana”, sostuvo.

La legisladora cuestionó el abandono de la sesión y aseguró que “hoy día hubo un show barato, solamente porque no se tenían los votos“. Agregó que esperaba que los padres y apoderados valoraran que el proyecto siguiera avanzando.

Tras el despacho de la iniciativa, Serrano abordó el futuro de la tramitación en la Sala de la Cámara. “Este proyecto va a pasar con una mancha muy importante a la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde tenemos muchos más votos que los que actualmente tenemos en la Comisión de Educación“, puntualizó.

La diputada añadió que el llamado de la oposición fue detener la tramitación para alcanzar un acuerdo, pero acusó que el Ejecutivo “hizo oídos sordos“, por lo que anticipó un rechazo al proyecto por parte de los partidos que van desde el Partido Comunista hasta integrantes del Partido de la Gente.