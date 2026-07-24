Ante aranceles de EEUU: PDG exige al Gobierno diseñar una estrategia diplomática y comercial

Tras la imposición de aranceles de Estados Unidos que afecta a Chile, la bancada de diputados del PDG anunciaron que presentarán un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno el diseño y ejecución de una estrategia diplomática y comercial que cuente con plazos concretos de implementación.

Los parlamentarios informaron que buscarán el patrocinio del Ejecutivo para un proyecto de ley que prohíba de manera expresa la importación a Chile de cualquier bien que haya sido producido, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

El alcance de la medida involucra distintas áreas del Estado. Cancillería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales se encuentran vinculadas a las gestiones diplomáticas y negociaciones; Hacienda, Economía y Corfo deberán evaluar sus efectos económicos y posibles mecanismos de mitigación; mientras Agricultura y Trabajo deberán observar sus consecuencias en el sector silvoagropecuario, los exportadores regionales y el empleo. A ello se suma el trabajo de Aduanas para determinar los productos afectados y exentos, y de ProChile en materia de diversificación de mercados y apoyo a los exportadores.

La diputada Támara Ramírez señaló que: “Esta situación genera una preocupación legítima entre quienes exportan y dependen del mercado estadounidense. Es importante que exista información clara y oportuna sobre el alcance real de estas medidas, porque la incertidumbre puede afectar las decisiones de las empresas, especialmente de aquellas ubicadas en regiones”.

Por su parte, el legislador Fabián Ossandón sostuvo que “este es el momento de liderar” del Presidente Kast. “Chile necesita una estrategia diplomática y comercial clara para proteger nuestras exportaciones, el empleo y a las miles de familias que dependen de ellas”, destacó.

“No podemos esperar a que los efectos de estas sobretasas lleguen a las regiones para recién reaccionar. Actuar a tiempo siempre será mejor que lamentar las consecuencias después. Cuando está en juego el trabajo de los chilenos, el país necesita decisiones oportunas, diálogo y una defensa firme de nuestros intereses”m agregó.

El parlamentario Patricio Briones explicó que “el Tratado de Libre Comercio tradicional con Estados Unidos garantizaba arancel cero para la gran mayoría de los productos y bienes exportables por nuestro país, mientras que las nuevas normas proteccionistas de Donald Trump están imponiendo sobretasas de hasta el 12,5% mediante investigaciones unilaterales por trabajo forzoso”.

En esa línea, expuso que “la naturaleza de este acuerdo y el marco legal del Tratado de Libre Comercio nacieron de una larga negociación bilateral y fueron ratificados por ambos congresos como ley permanente”.

“La meta era dar reglas claras y eliminar barreras. La normativa actual de Donald Trump se basa en decretos ejecutivos y en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual no busca un consenso mutuo, sino aplicar castigos unilaterales basados en criterios internos del país del norte”, aseveró.

En tanto, la diputada Flor Contreras afirmó que “este escenario demuestra la necesidad de ampliar nuestros mercados y entregar mejores herramientas a los pequeños y medianos exportadores”.