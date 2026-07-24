Apuntan a megarreforma “viciada”: oposición fustiga al Gobierno tras renuncia en Hacienda por test de drogas

La renuncia del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abrió una nueva controversia para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que un examen de detección de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo. La salida de la autoridad se concretó antes de conocerse el resultado de la contramuestra, en cumplimiento del protocolo establecido por el Ejecutivo, mientras Tomás Bunster asumió de manera subrogante el cargo.

Tras dejar el puesto, Rodríguez negó haber consumido drogas y aseguró que el resultado “no refleja mi realidad”. En una declaración pública afirmó que el examen corresponde a un error, anunció que se someterá a nuevas pruebas en laboratorios independientes y adelantó que emprenderá acciones para defender su honra, insistiendo en que espera demostrar que cumple con los estándares exigidos por el Gobierno.

Consultado por la situación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llamó a esperar el término del procedimiento antes de sacar conclusiones. “Hay un proceso reglamentario que se está siguiendo y que tiene que concluir. En esa materia lo mejor es siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que se sometió a contramuestras y está en ese proceso. Esperemos que eso termine bien”, manifestó el titular de la cartera.

El jefe de las finanzas públicas también defendió el desempeño de Rodríguez durante su paso por la cartera y destacó que “ha sido un tremendo aporte en el Ministerio, un tremendo profesional”. Añadió que “muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración”, aunque recalcó que el ministerio continuará con su agenda y la implementación de sus planes de trabajo.

En el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero respaldó la decisión adoptada por el Ejecutivo, aunque manifestó que corresponde respetar la presunción planteada por el exsubsecretario. “A mi juicio, eso demuestra que los estándares se aplican, incluso cuando la decisión es difícil”, afirmó.

En contraste, figuras de oposición fustigaron el caso. El diputado socialista Daniel Manouchehri vinculó el episodio con el debate que previamente existió sobre la aplicación de exámenes de drogas a autoridades. “Era por esto que se resistían a los exámenes de drogas“, sostuvo el parlamentario, quien también recordó que el Gobierno se opuso inicialmente a dichos controles y que la oposición debió recurrir a la Contraloría.

“Esto es gravísimo. Él era el jefe de las instituciones encargadas de impedir el lavado de activos del narcotráfico y del crimen organizado. Un hombre que el mismo Quiroz dijo que era clave en la tramitación de la ley de los superricos”, criticó Manouchehri.

¿Ahora se entiende por qué era tan importante hacer los test de drogas? Cuando exigimos estos controles, el Gobierno se resistió, nos criticó y tuvimos que llegar hasta Contraloría. Hoy sale un subsecretario de Hacienda por Drogas Estos test existen por una indicación que… pic.twitter.com/BKTTpdRnZw — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) July 24, 2026

En la misma línea, su par socialista, el diputado César Valenzuela, remarcó que el caso demuestra la necesidad de elevar los estándares vigentes. “La vinculación entre drogas y política es realmente peligroso. Por eso es que tenemos que aumentar los estándares actuales, aumentar la frecuencia en que se aplican estas pruebas y al mismo tiempo ampliar la cantidad de funcionarios públicos que deben someterse al examen de drogas”, apuntó.

Por su parte, el diputado DC Héctor Barría fue más allá y manifestó que esto afecta directamente la legitimidad de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo y acusó de ser un proyecto viciado.

“Vicia completamente este proyecto de megarreforma. No puede ser que una persona que esté bajo aquellos efectos pueda haber proyectado cifras, haber liderado equipos y dar certezas a la comunidad. Estamos hablando de un proyecto de megarreforma que se proyecta para muchos años. Aquí habría que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar todo de cero”, sentenció el legislador.