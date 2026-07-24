Claudia Sanhueza tras imposición de aranceles: "Chile no es especialmente estratégico para Estados Unidos"

La exsubsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales durante el gobierno de Gabriel Boric, Claudia Sanhueza, estimó que el alza al 12,5% de los aranceles para una serie de productos chilenos por parte de Estados Unidos no responde a una medida dirigida específicamente contra nuestro país, sino que se inscribe en la disputa comercial que Washington mantiene con China.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la economista explicó que el nuevo arancel de 12,5% surgió como un “sustituto” de los impuestos que el presidente Donald Trump anunció en el llamado “Liberation Day”, los que fueron declarados ilegales por la Corte Suprema estadounidense. A raíz de eso, se ideó una investigación centrada en productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzado.

“Lo que implica es que esto ya se transforma en una política más permanente, difícilmente sujeta a cuestionamiento jurídico, sin plazos y sin tope”, advirtió Sanhueza.

Respecto a los aranceles en sí mismos, la exsubsecretaria indicó que se realizaron dos diferenciaciones: una por países y otra por productos. De acuerdo a Sanhueza, lo que fue fundamental para Estados Unidos es si los países adoptaron o no una herramienta de fiscalización que impidiera que sus productos importados, provinieran de trabajo forzado.

En ese sentido, la exautoridad remarcó que nuestro país “está muy al día” con los acuerdos multilaterales sobre derechos laborales y argumentó que “ya es difícil para nosotros como país fiscalizar que se cumplan nuestras propias reglas, de manera que es muy complejo estar fiscalizando que también lo cumplan las otras economías de las cuales nosotros importamos”.

En cuanto a los productos que quedaron excluidos del incremento arancelario, la economista precisó que son aquellas materias primas que alimentan la producción estratégica de Estados Unidos. En cambio, permanecieron dentro de la medida aquellos bienes que el propio país norteamericano puede producir internamente.

En el caso chileno, el cobre mantendrá su arancel de 10%, pero para el salmón, los vinos, algunas frutas y la madera subirá a 12,5. “Lo que uno también debe leer de esto es que Chile no es especialmente estratégico para Estados Unidos”, observó Sanhueza.

La razón de fondo de Estados Unidos

Consultada sobre los motivos que explican la decisión de Estados Unidos, Sanhueza aseguró que se enmarca “en un contexto de disputa geoeconómica con China” y que no responde a un castigo específico hacia Chile.

Ante ese escenario polarizado, la exsubsecretaria enfatizó en que ahora lo importante para nuestro país es tomar “mayor conciencia de que estamos en un contexto geoeconómico distinto y que tenemos que pensar en una estrategia de desarrollo para nosotros”.

“La política comercial es parte de eso. Implica una diplomacia económica importante, implica diversificación, implica neutralidad, implica fortalecer capacidades internas, instituciones internas y por eso mismo me preocupaba la megarreforma tributaria (…). Una batalla cultural no va a responder a lo que Chile necesita. Lo que necesitamos es estrategia de desarrollo”, recalcó.

Sanhueza, en todo caso, evitó emitir críticas directas a lo que ha sido la gestión de la Cancillería durante la administración de José Antonio Kast. Sobre las declaraciones del ministro, Francisco Pérez Mackenna, quien afirmó que Estados Unidos es “nuestro principal socio estratégico”, la exsubsecretaria se limitó a sostener que “para nosotros, lo estratégico no es una economía en específico, sino el interés nacional”.

Así, la exautoridad relevó la importancia de “diversificar e ir a distintas economías” para Chile, al igual que “mantener instituciones públicas, capacidades públicas coherentes con nuestra propia agenda de desarrollo”.